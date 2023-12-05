أميركا تكرّم شخصياتها الفنية بـ «أرقى المكافآت الثقافية»

كُرّمت مغنية الراب كوين لطيفة، إضافة إلى الممثل بيلي كريستال، وأسماء بارزة أخرى، أول من أمس، في مركز كينيدي، الذي يكافئ سنوياً أهم الوجوه في المجال الثقافي الأميركي، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن.

وبحضور كوكبة من نجوم هوليوود ومن الشخصيات البارزة في واشنطن، كرّمت النسخة الـ46 من هذا الحدث أيضاً مغنية السول الكبيرة ديون وارويك، والسوبرانو رينيه فليمنغ، والمغني باري غيب، آخر عضو على قيد الحياة في فرقة «بي غيز».

وتشكل جوائز مركز كينيدي المكافآت الثقافية الأرقى في العاصمة الأميركية.

واشتهرت مغنية الراب كوين لطيفة الحائزة جائزة «إيمي» الموسيقية، بألبومها الأول «آل هيل ذي كوين»، الذي صدر عام 1989، وتحديداً بأغنيتها «لايديز فيرست».

ومهّد هذا العمل الطريق لمسيرة مزدهرة في موسيقى «الهيب هوب» والسينما والإنتاج.

وقالت المغنية البالغة 53 عاماً، التي سبق أن قدّمت عروضاً ثلاث مرات على مسرح مركز كينيدي خلال احتفالات تكريم مغني الراب إل إل كول جاي والمغنيتين تينا ترنر وباربرا سترايسند: «أنا متأثرة لأن اسمي برز في هذه القائمة المذهلة».