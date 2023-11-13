المتطوعون.. شركاء النجاح في «نتحدّث كُتباً»

أسهم أكثر من 340 متطوعاً من مختلف فئات المجتمع في الوصول لتنظيم سلس لفعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ42، والتي شهدت مشاركة 109 دول، تحت شعار «نتحدّث كُتباً»، ووصلت إلى محطتها الأخيرة أمس.

فإلى جانب فريق «ساند» المكوّن من 40 شخصاً والمتخصص بتقديم كل أشكال الإسعافات الأولية والرعاية الصحيّة؛ شارك 300 متطوع في إنجاز ما مجموعه 48 ألفاً و960 ساعة تطوعيّة خلال 12 يوماً، وكانوا شركاء في رحلة نجاح المعرض.