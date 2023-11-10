جلسة لتعزيز أخلاقيات «الذكاء الاصطناعي»

قدّمت صانعة المحتوى رزان أبودقة، جلسة تفاعليّة حول الجوانب الأخلاقية في استخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن فعاليات محطة التواصل الاجتماعي في معرض الشارقة للكتاب.

وشهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً من الطلبة الذين أبدوا اهتماماً لافتاً، وقدّموا مداخلات متنوّعة حول تجاربهم على المنصات الرقمية، في ظل الانتشار الكبير والمتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وشرحت أبودقّة الاستخدام الصحيح والأمثل للمنصات الرقميّة، وطرق توعية الجمهور من الأخطار التي تترتب على استخدام هذه المنصات بأساليب خطأ، وقالت: «لأن فئة اليافعين هم من أكثر الفئات استخداماً لمنصات التواصل الاجتماعي، فلابدّ من نشر الوعي بكل مجالات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي».