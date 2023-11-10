أول صور جوية لدولة الإمارات تتصدر كنوز «الشارقة للكتاب»

في ركن المقتنيات الثمينة، تستقر مجموعة من الصور الجوية باللونين الأبيض والأسود، داخل إحدى المقصورات الزجاجية، تثير فضول الزائر، ويصل سعرها إلى 125 ألف يورو.

الجناح الذي تتشاركه ثلاث مؤسسات متخصصة في مجال المخطوطات، هي «اقتناء الإماراتية»، و«إن ليبروس النمساوية»، و«فورَم الهولندية»، عرض صوراً تمثل أقدم خريطة للاتحاد بعد تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي المجموعة الوحيدة المتبقية من المسح الجوي الأصلي للدولة، إذ تعود إلى الفترة بين عامي 1975 و1977.