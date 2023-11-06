«سجن باركود» يأسر الجمهور من أول ثانية

حظي جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42، بموعد مع عرض «سجن باركود»، الذي يعد أضخم عمل مسرحيٍّ استعراضي إماراتي خلال 2023.

المسرحية التي امتدت على مدار ثلاث ساعات متواصلة، حملت عنواناً مثيراً للتساؤل، هو «سجن باركود»، الذي سيعرف الجمهور طوال مدة العرض بقصة هذا السجن العجيب. والعمل من إخراج مروان عبدالله صالح، وبالتعاون مع المؤلفة الإماراتية ميرة المهيري، ومن بطولة: موسى البقيشي، وعبدالله الباهتي، وسلطان بن دافون، وهيفاء العلي، وهيا القايدي، وريم الفيصل، وسارة السعدي.

واستطاع «سجن باركود» أن يأسر الجمهور من أول ثانية، فعندما حان موعد العرض، أظلمت القاعة، وبدأت السينوغرافيا في ممارسة ألاعيبها على الحضور.