كارينا كابور: الممثلون مثل الزهور يحتاجون إلى الرعاية والمحبّة

حلّت النجمة الهندية كارينا كابور، ضيفة، الليلة قبل الماضية، على فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، إذ شاركت تفاصيل حياتها أثناء فترة الحمل، ومسيرتها في الأفلام الهندية مع آلاف عشاق السينما والقراءة من جمهور وزوار المعرض.

وقالت الممثلة التي أصبحت كاتبة وأمّاً لطفلين، وأصدرت كتاب كارينا كابور للحمل.. الدليل الشامل للأمهات اللواتي ينتظرن مولوداً، في 2021 «الحمل لا يعطي المرأة الضوء الأخضر لتناول أي شيء يقع بين يديها، فخلال فترة حملي، كنتُ أحب البيتزا والطعام الصيني، لكنني حرصت على الموازنة، لأنني لم أرغب بأكل الوجبات الخطأ أو المضرة بصحة جنيني».

وأضافت: «تعلّمتُ أن أحيط نفسي بالمحبة، وأبقى واثقة بسبب دعم المعجبين ومحبتهم، فجميع العاملين في مجال التمثيل كالأزهار؛ يحتاجون إلى الرعاية والمحبة للنمو والازدهار».

وأشارت الممثلة التي تنحدر من عائلة عريقة عملت أربعة أجيال منها في مجال التمثيل والإخراج السينمائي، إلى أنها لا تحلم بدور محدد، فحلمها الوحيد هو الاستمرار في التمثيل، مشيدة بالتغيير الإيجابي الذي شهدته صناعة السينما الهندية التي تقدم مجموعة من السيناريوهات الجيدة والأفلام المناصرة للمرأة، والتي ساعدت الممثلات على اتخاذ قرارات جريئة.

وفي معرض إجابتها عن أسئلة الجمهور، أشارت كارينا كابور إلى أنها، كبقية مواليد برج العذراء، مثالية إلى أبعد الحدود، لاسيما فيما يتعلق بالالتزام بالمواعيد والنظافة، معربة عن رغبتها في زيارة دولة الإمارات باستمرار في المستقبل.