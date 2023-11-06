3 ملايين زائر للصالون الدولي للكتاب في الجزائر

اختتم الصالون الدولي للكتاب بالجزائر دورته الـ26 أمس، بعد 10 أيام حفلت بالندوات والأنشطة، مسجلاً أرقاماً قياسية جديدة على مستوى العارضين والناشرين.

وقال مدير الصالون، محمد إقرب، خلال مؤتمر صحافي عقد بقاعة طاسيلي في قصر المعارض، إن دورة هذا العام شهدت إقبالاً قياسياً لم يُسجل في دورات سابقة، بلغ ما يقرب من ثلاثة ملايين زائر.

وأضاف أن ذروة الإقبال على المعرض كانت في الأول من نوفمبر، الذي وافق الذكرى السنوية لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية عام 1954.

ونظمت وزارة الثقافة والفنون دورة هذا العام تحت شعار «إفريقيا تكتب المستقبل»، وكرّمت اسم الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، مع استضافة عدد من الوجوه الأدبية الإفريقية البارزة.

وتابع إقرب «عرف الصالون الدولي للكتاب هذه السنة مشاركة قياسية، لم يحدث أن سُجلت خلال الدورات السابقة، 1283 عارضاً يمثلون 60 بلداً، من بينها 18 بلداً إفريقياً»، موضحاً أن عدد عناوين الكتب التي عُرضت فاق الـ300 ألف عنوان في مختلف التخصصات.

وشهدت هذه الدورة مشاركة 230 ضيفاً من كُتاب ومؤرّخين وباحثين وأكاديميين.