خبير كوري: الإمارات أذهلت العالم بإنجازاتها

أكد خبير العلوم وصانع المحتوى الكوري أوربت، أن دولة الإمارات أصبحت قوة فضائية عالمية خلال 20 عاماً، مشيداً بالنجاح الذي حققته الإمارات بعدما نجحت في إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ، وأصبحت الدولة الخامسة على مستوى العالم في إنجاح تلك المهمة.

وقال أوربت، خلال جلسة بعنوان «إلى أي مدى وصل حلم البشر بالتوجه إلى الفضاء»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب «في غضون 20 عاماً فقط قفزت الإمارات التي كانت تتعاون مع كوريا الجنوبية في بناء الأقمار الاصطناعية إلى أن أصبحت قوة فضائية عالمية، بينما أصبحت كوريا الجنوبية الدولة السابعة عالمياً في امتلاك صاروخ فضائي خاص بها».

وأضاف أن الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً لبلاده في مجال تكنولوجيا الفضاء، إذ أظهرت نمواً هائلاً في هذا القطاع خلال فترة وجيزة، بعدما أذهلت العالم بتحقيق إنجازات ملموسة. وأشار إلى أن الفضاء ليس مجرد مسألة مصلحة وطنية، بل هو تحدٍ لكل البشر بأكملهم للتعامل معه معاً، وهو أمر يتطلب خيالاً لا حدود له يتجاوز المستحيلات التقليدية.