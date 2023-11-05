الرجل الخشبي يحفز على القراءة بمرح وقلم ضخم

بوسائل مبتكرة، يعمل معرض الشارقة الدولي للكتاب على إثارة فضول زواره، وتحفيزهم على القراءة والمعرفة.

وليس غريباً أن يجد ضيوف الدورة الـ42 للمعرض، التي تستمر حتى 12 الجاري، أنفسهم أمام شخصية حية من أبطال الروايات والقصص والأفلام، فالكثير من الشخصيات الفنية والمبدعين وعارضي الأداء ممن يتقمصون شخصيات شهيرة يتجولون بين الزوار، ويمازحون الأطفال، ويصنعون معهم ذكريات ممتعة.

وتجمع ضيوف للمعرض حول شخصية الرجل الخشبي الذي يحمل قلماً ضخماً بيده لالتقاط الصوّر والتجول برفقته.