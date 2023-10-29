الحمودي يضيء على المسرح الجامعي الإماراتي في «ملتقى القاهرة»

قدم الكاتب والباحث في التراث الإماراتي والمسرحي، محمد راشد رشود الحمودي، ندوة بعنوان «آفاق إبداعية حول تأثير البيئات على المسرح وإضاءات على المسرح الجامعي والشباب في دولة الإمارات»، ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، وذلك في قصر الأمير طاز بحي السيدة زينب في قلب العاصمة المصرية.

حضر الندوة جمهور من المتابعين والنقاد، إضافة إلى مشاركين في الملتقى من مصر والإمارات ودول عربية.

وحفلت الندوة بمناقشات تفاعلية حول دور البيئات في تكوين وتأثير الأعمال المسرحية.