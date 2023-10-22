مقتنيات مرصّعة بالجواهر في معرض «زينة البلاط الهندي»

تنظم هيئة الشارقة للمتاحف معرض «زينة البلاط الملكي الهندي»، في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، بالشراكة مع «دار الآثار الإسلامية» في الكويت، خلال الفترة من 25 الجاري إلى 14 أبريل المقبل.

ويأتي تنظيم المعرض - الذي يقدم للجمهور 84 من المقتنيات سيتم استعراضها لأول مرة في الإمارة - في إطار مساعي الهيئة لتعزيز الدور والتبادل الثقافي، ونشر المعارف بين الشارقة ودولة الكويت، عبر المجالات المتحفية كالمعارض، وإتاحة المجال لعرض مجموعة ثرية من المقتنيات.

وأكدت مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، عائشة راشد ديماس، أن «قطع المعرض تأتي من مجموعة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، والشيخة حصة صباح السالم الصباح، وهي واحدة من مجموعات الفن القديم والإسلامي الأكثر تميزاً في العالم».

وتضم المقتنيات باقة ثرية تستعرض حجراً كريماً بنقش ملكي يحمل أقدم وأكبر نقش باسم الحاكم التيموري أولوغ بيك، حفيد أمير تيمور (تيمورلنك)، وقلادة من اليشم باسم الإمبراطور المغولي شاه جهان للفترة 1637 و1638 ميلادية.