«مهرجان تنوير».. أصوات عالمية تغني في صحراء مليحة

يحل المؤلف الموسيقي العالمي وعازف العود التونسي، ظافر يوسف، ضيفاً على فعاليات اليوم الثالث من مهرجان تنوير للموسيقى الروحية، الذي ينظم في صحراء مليحة بالشارقة، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر المقبل، ويصحب الجمهور في رحلة ثقافية تقرّب المسافات وتحتفي بالتراث الموسيقي والإنساني المشترك.

ويقدم الفنان ظافر يوسف، الذي طوّر أساليب موسيقية مبتكرة تجمع الجاز والموسيقى الصوفية والمقطوعات الكلاسيكية، أداءً فنياً لعشّاق الموسيقى الروحية في مختلف أنحاء العالم، ونال تقديراً عالمياً لإتقانه العود وتميز أدائه الصوتي وقدرته على تأليف مقطوعات موسيقية تثير المشاعر وتتعمق في الروح وتستكشف مفاهيم متنوّعة في تجربة الوجود الإنساني.

وخلال مسيرته الفنية، حصل ظافر يوسف على مجموعة من الجوائز العالمية التي تعد شهادة على قدراته الموسيقية الإبداعية، ففي عام 2015 تم تكريمه بجائزة «بولار ميوزيك برايز»، وفي 2017، نال جائزة Edison Award، إحدى أعرق الجوائز الموسيقية العالمية عن ألبومه «ديوان الجمال والغرابة»، الذي وصفته لجنة التحكيم بالتحفة الفنية.

ويجمع المهرجان نخبة من الفنانين أصحاب التجارب الاستثنائية في الموسيقى، ومنهم أمير جون حداد، الفنان الذي يتقن العزف على مجموعة من الآلات الموسيقية، ويمزج بين موسيقى الفلامنكو والإيقاعات العربية والمقطوعات الكلاسيكية، ومجموعة من الألوان الموسيقية الأخرى في عروضه الفنية، إلى جانب شانتريس سيبا، التي تقدم موسيقى أثيرية تربط الجمهور بالطبيعة من خلال ألحانها العفوية.

ويستضيف المهرجان عازف الإيقاع العالمي دانيل صايغ، الذي يأخذ المستمعين بإيقاعاته الفريدة إلى عوالم سمعية مجددة. كما تضم قائمة الفنانين المشاركين ماريا كومان المعروفة بشغفها بالموسيقى البيزنطيّة التي تعود جذورها إلى الموسيقى الدينية خلال الإمبراطورية البيزنطية، وتقدم معزوفات روحية تلمس الجوهر الإنساني.

إلى جانب الفنان نسيب بوشبل، الذي يصحب جمهور المهرجان إلى مساحات صوتية تعزز التأمل والتوازن، إذ أسهمت أعماله بتوجيه الجماهير نحو اكتشاف الذات والتناغم، وحجزت له حضوراً عالمياً كبيراً.

وتتضمن قائمة المشاركين المغنية المنغولية تومينجارغال تسيرينادميد، التي ستنضم إلى فرقة «خوزاكتان» التي تجمع بين الآلات الموسيقية المنغولية التقليدية وأنغام الخومي أو «غناء الحلق»، لنقل الجماهير حول العالم إلى جماليات التراث المنغولي.

ويجتمع الغناء الأثيري للفنانة مي-لان وصوت علي برويز مهدي المفعم بالحيوية ليشكلا مزيجاً موسيقياً تتمازج فيه الثقافات.

كما يستضيف المهرجان الفنان فادي رفاعي، الذي يقدم أغاني وأناشيد روحية تكشف القوة العلاجية للموسيقى.

وتجسّد هذه المواهب، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين والعازفين والمدربين، رسالة مهرجان تنوير للموسيقى الروحيّة، الذي يقدم أيضاً طوال أيامه الثلاثة عروض ليزر في تجربة بصرية فريدة.

التزام بالاستدامة

إضافة إلى حفلات الموسيقيين العالميين، من المقرر أن يقدم مهرجان تنوير للموسيقى الروحيّة فنوناً تفاعلية، ومنتجات حِرفية، ومأكولات صحية وعضوية، وأنشطة العيش بجودة وصحة، وغيرها من الفعاليات التي تجسّد التزام المهرجان بالاستدامة، وتعزيز ارتباط الجماهير بجذورهم الثقافية وسط الطبيعة.

• المهرجان يجمع نخبة من الفنانين أصحاب التجارب الاستثنائية في الموسيقى.