1400 ناشئ يصقلون مهاراتهم في «صيفك ويانا»

شارك أكثر من 1400 ناشئ في فعاليات «صيفك ويانا»، التي نظمتها ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والتي استهدفت جميع الناشئة في الفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً، ضمن سبعة أسابيع مملوءة بالنشاط والمتعة والاستفادة، خلال الفترة من الثالث من يوليو الماضي إلى 17 الجاري، تحت شعار «حيث تلتقي المهارة بالمتعة»، بهدف صقل مهارات المنتسبين، واكتشاف المبدعين واستثمار شغفهم بالمجالات التقنية والفنية والثقافية والإبداعية والرياضية.

وخاض المشاركون تجربة تعلم ملهمة، عبر سلسلة من البرامج والورش التفاعلية المتنوعة التي طرحتها ناشئة الشارقة، خلال العطلة الصيفية، البالغ عددها 257 برنامجاً ونشاطاً ورحلة ترفيهية موجهة.

وشهد مركز ناشئة واسط في ختام «صيفك ويانا»، معرض نتاجات مختبر المهارات، احتفاءً بالمخرجات المميزة لمنتسبيها، وإلقاء الضوء على إبداعاتهم التي تم إنتاجها بعد إتقان المهارات المكتسبة من البرامج النوعية التي قدمتها المؤسسة في المختبر بأقسامه المتعددة.