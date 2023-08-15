«شاعر المليون»: استقبال المشاركات حتى 26 الجاري

تواصل لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، استقبال طلبات تسجيل الشعراء الراغبين بالمشاركة في برنامج «شاعر المليون» بموسمه الـ11، عبر موقع البرنامج الإلكتروني حتى 26 الجاري.

ويمكن للراغبين بالترشح للموسم الجديد الاطلاع على المعلومات الكاملة حول خطوات وعملية الترشح الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للبرنامج، فيما تتولى لجنة التحكيم من جانبها فرز طلبات الترشح وتقييم القصائد بعد انتهاء فترة التسجيل لاختيار قائمة شعراء مرحلة المقابلات.

ولفتت اللجنة إلى أن الموسم الجديد لـ«شاعر المليون» يتميز باستضافة الشعراء المترشحين لمرحلة المقابلات في أبوظبي خلال أكتوبر المقبل لاختيار 100 شاعر من المتأهلين لمرحلة الاختبارات، ومن ثم إخضاعهم للاختبارات التحريرية والمقابلات من قبل أعضاء لجنة التحكيم لاختيار القائمة النهائية وفق معايير فنية ونقدية للمتأهلين لحلقات البث المباشر من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي للمنافسة على بيرق الشعر، والفوز بلقب وجائزة البرنامج الأضخم للشعر النبطي.

ومن بين شروط المشاركة: ألّا يقل عمر الشاعر أو الشاعرة عن 18 عاماً ولا يزيد على 45 عاماً، وإرسال قصيدة نبطية موزونة ومقفاة لا تتعدى 20 بيتاً، ولا تقل عن 10 أبيات وأن تكون القصيدة مطبوعة، ولا تُقبل القصائد المكتوبة بخط اليد.

ويمنح البرنامج جوائز ومكافآت قيّمة للشعراء الخمسة الفائزين بالمراتب الأولى تصل إلى 15 مليون درهم ليحصل الفائز بالمركز الأول على لقب شاعر المليون إضافة إلى بيرق الشعر وخمسة ملايين درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على أربعة ملايين درهم، والثالث على ثلاثة ملايين درهم، والرابع على مليوني درهم، والخامس على مليون درهم والسادس على 600 ألف درهم.

يشار إلى أن برنامج «شاعر المليون» يواصل تعزيز حضور الشعر النبطي ودعم شعرائه، وإبراز دور العاصمة أبوظبي ورؤيتها في احتضان الشعر والشعراء والترويج للمنجز الثقافي وتعزيز التفاعل والتواصل الثقافي.

• الموسم الجديد يتميز باستضافة الشعراء المترشحين لمرحلة المقابلات في أبوظبي خلال أكتوبر لاختيار 100 شاعر من المتأهلين.

• 15 مليون درهم، جوائز الشعراء الفائزين بالمراتب الأولى.