«فسيفساء القدس» عمل مسرحي في الأزقة القديمة

قدم مسرحيون فلسطينيون عرضاً مسرحياً مُبهراً باسم «فسيفساء القدس».

استخدم الممثلون شوارع وأزقة وحواري القدس القديمة كخشبة مسرح للعرض الجوال الذي أبهر الجمهور خلال تجوله وراء الممثلين طوال مدة العرض وأعرب عن إعجابه الشديد بكل ما تلقاه خلاله من معلومات فنية وثقافية تتعلق بتاريخ المدينة المقدسة والحضارات التي مرت عليها وبالموسيقى التي تمس أوتار القلوب.

وربطت مسرحية «فسيفساء القدس» ماضي المدينة بحاضرها باستخدام الموسيقى والرقص والأداء، ما خلق فرصة للترويج للمدينة وجهة سياحية مهمة.

والمسرحية من إنتاج المسرح الوطني الفلسطيني/الحكواتي بالتعاون مع منظمة برو تيرا سانتا، وهي جمعية غير حكومية وغير ربحية تستهدف بشكل رئيس دعم العمل والمبادرات التي يقوم بها الفرنسيسكان في حراسة الأراضي المقدسة.

وتتناول المسرحية قصة حب بين بشير، ابن صاحب مقهى، العائد من بيروت بعد حصوله على درجة البكالوريوس في المحاسبة في صيف عام 1966، وبسمة، ابنة أحد أغنى العمال في المدينة، وانتهت باندلاع حرب 1967.

وأعرب كثيرون من أفراد الجمهور عن سعادتهم البالغة بالعرض الذي مس شغاف قلوبهم وأسعدهم.

وسيقدم العرض أربع مرات خلال شهر أغسطس الجاري، ويأمل القائمون عليه أن يستمر في سبتمبر.