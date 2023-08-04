«بيت الحكمة» يحتفي بالثقافتين الإسبانية واليابانية

أعلن «بيت الحكمة» عن تنظيم دورات تدريبية، موفراً للمشاركين فرصة تعلم اللغتين الإسبانية واليابانية، والتعرّف إلى ثقافة الشعوب وتراثها الغني عبر مجموعة متكاملة من الأنشطة وورش العمل والجلسات التفاعلية والعروض الحيّة، بما يسهم في نشر المعرفة ويشجع التواصل والحوار الحضاري.

تبدأ الدورة المخصصة للمبتدئين بعنوان «الحكمة بالإسبانية» اعتباراً من 5 أغسطس الجاري ولغاية 30 سبتمبر المقبل، بينما تنطلق الثانية بعنوان «الحكمة باليابانية» للمستوى المتوسط في الفترة من 6 أغسطس حتى 1 أكتوبر.

وقالت المديرة التنفيذية لـ«بيت الحكمة» مروة العقروبي: «نؤمن أن للّغة دوراً حيوياً في تشجيع التفاهم والتعاطف وتعزيز مفهوم المواطن العالمي في نفوس الأجيال القادمة، لذا صمّمنا هاتين المبادرتين بهدف تزويد الشباب بالأدوات الأساسية لتعزيز التبادل الفعال وتشجيع الحوار وتسهيل التفاهم بين الثقافات، بما يمكّنهم من بناء جسور من التواصل تؤسس لهم رسم ملامح المستقبل والاستفادة من التنوّع الثقافي وتقدير الاختلاف».

وبمشاركة خاصة من السفارة الإسبانية في دولة الإمارات تُخصّص دورة تعليم اللغة الإسبانية للمبتدئين لمجموعتين؛ وهما الأطفال والشباب وتستمر الدورة 9 أسابيع.

وأما دورة تعليم اللغة اليابانية فتوزع على دروس أسبوعية، ثم تليها دورة المستوى المتقدم في موعد يُحدّد لاحقاً.