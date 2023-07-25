81 % نسبة المواهب الإماراتية في «دوجو رواد الأعمال 2023»

بلغت نسبة المواهب الإماراتية الشابة المشاركة في برنامج «دوجو رواد الأعمال - حاضنة تطوير مشاريع الشباب» 81% من إجمالي عدد المشاركين، في الدورة التي تنظمها الشارقة لريادة الأعمال (شراع).

وتهدف الدورة إلى تطوير مهارات المواهب الشابة خلال فترة الصيف على مدار ثمانية أسابيع من التدريب المكثف والإرشاد والتوجيه، وتمكينهم من تطوير حلول ريادية واكتساب الخبرة العملية والتجربة اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع وإطلاق وإدارة شركاتهم الناشئة.

يفتح البرنامج هذا العام باب المنافسة أمام 50 مشاركاً من مختلف الجامعات الإماراتية، يمثلون 15 فريقاً، يقدم كل فريق فكرة فريدة تحمل إمكانات ريادية كبيرة، وحرص «شراع» على إشراك المجموعات التي أظهرت تميزاً لافتاً في برنامج «هاكاثون الاستدامة»، والهاكاثون الذي أقيم خلال فعاليات «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2022» لضمان استمرار رحلتهم الريادية الناجحة، والذي يعد أحد الأهداف الرئيسة لـ«شراع».

وقالت المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، نجلاء المدفع: إن «ريادة الأعمال مثل أي مهارة حياتية مكتسبة تحقق نتائج كبيرة إذا تم تعلمها في وقت مبكر».

وأضافت: «في كل عام، يقدم الطلاب أفكاراً مبتكرة، ويعربون عن حاجتهم لاكتساب معارف ومهارات جديدة، ويتطلعون لمستويات عالية من التدريب تواكب التوجهات العالمية واحتياجات السوق التي تشهد تغيرات متسارعة، وفي هذا الإطار، يستهدف (برنامج دوجو) الشباب بوصفه منصة توجيهية تلبي تطلعاتهم وتعلمهم الأساسيات الراسخة لريادة الأعمال». وبعد تعلم كيفية بناء وتسويق الأفكار بدعم المبتكرين الشباب والموجهين ورواد الأعمال الناجحين، ستحصل أفضل ثلاثة فرق على فوائد كبيرة تشمل تراخيص تجارية ومنحاً تشكل نقطة الانطلاق لمزيد من فعاليات وأنشطة تخطيط المشاريع.