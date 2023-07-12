قصص ملهمة.. أحلام وطموح من الإمارات إلى العالم

أعلن جناح الإمارات في «إكسبو دبي» عن إصدار قصص ملهمة، وتسرد المطبوعات قصص حالمين حقيقيين من دولة الإمارات، للارتقاء بالحس الجماعي للإنسانية والطموح، وتعزيز الشعور المجتمعي.

يحمل أول إصدار عنوان «الحالمون.. بين الأرض والبحر»، وهو كتاب قصصي خيالي يأخذ الأطفال في رحلة عبر روايات ملهمة ومرحة تحكي قصة ستة حالمين حقيقيين مبتكرين وأكاديميين أسهموا في إثراء البيئة الطبيعية البرية والبحرية في الدولة، والثاني هو «جناح الإمارات.. موطن الحلم والإنجاز»، صادر عن دار «أسّولين» للنشر، الذي يسلط الضوء على التجربة الغامرة لضيوف «إكسبو 2020 دبي» وقصة إنشاء الجناح، كما أنه احتفاء بمشاركة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي» و«إكسبو فلورياد 2022».

يتضمن كتاب «الحالمون.. بين الأرض والبحر» رسوماً جميلة وسرداً قصصياً بأسلوب خيالي يوضح مفاهيم الحب والاهتمام بالبيئة في الدولة، من البيئة البرية حتى البيئة البحرية، لتعزيز الوعي البيئي والتعليم لدى الأطفال.

كما يأخذ الكتاب القصصي الأطفال في رحلة عبر ست روايات ملهمة للحالمين: نورا المنصوري - جامعة نيويورك أبوظبي، الدكتورة طريفة الزعابي - المركز الدولي للزراعة الملحية، يزن القضماني - مزرعة الإمارات البيولوجية «إمارتس بيو فارم»، رامي موراي - خليج دبا، مانع الكعبي - عسل حتّا، أرابيلا ويلينغ - جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة. وتتطرق إنجازاتهم المبتكرة لمجالات عدة، ما يعزز فهماً عميقاً لمفاهيم الاستدامة وممارسات الحفاظ على البيئة وتراث الطبيعة الغني لدولة الإمارات.

يستهدف الكتاب صغار السن من ست إلى تسع سنوات، باللغتين العربية والإنجليزية، ويتضمن نشاطاً للأطفال لتخيل مستقبلهم في حماية البيئة، وتشجيعهم على القيام بدور فعال في تحقيق مستقبل مستدام. والكتاب من كلمات مريم الدباغ، كاتبة ومستشارة ثقافية ولدت وترعرعت في الإمارات، ورسومات الفنانة الإماراتية عائشة الحمراني، وتعرف أيضاً بـ«منورة»، وتمت طباعته في دولة الإمارات.

ويلفت كتاب «جناح الإمارات.. موطن الحلم والإنجاز» إلى تجربة جناح الإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، بما يتيح للقارئ الانغماس في الجمال والبساطة والتنوع الطبيعي للدولة، ويبرز التجربة الغامرة لضيوف الجناح وقصة إنشائه، ويحتفي أيضاً بالمبدعين من جميع أنحاء الإمارات والعالم الذين أسهموا في تقديم قصة الدولة وازدهارها ورحلتها منذ تأسيس الاتحاد وحتى يومنا هذا.