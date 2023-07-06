«الثقافة والشباب»: 200 نشاط تفاعلي لتمكين أفراد المجتمع واستثمار طاقاتهم

أعلنت وزارة الثقافة والشباب إطلاق المخيم الصيفي 2023، بنسخته الرابعة، اعتباراً من تاريخ 10 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، في حدث موسمي حافل يؤسس لبرامج تضم أكثر من 200 نشاط تفاعلي، وذلك بهدف تمكين أفراد المجتمع عبر الاستثمار الأمثل لطاقاتهم وأوقات فراغهم، وتنمية قدراتهم وتوسيع مداركهم وتوعيتهم بالتوجهات المستقبلية، فضلاً عن تعزيز ثقافتهم وتعميق ارتباطهم بالهوية الوطنية، وترسيخ قيم الأجداد والآباء في نفوس الأجيال القادمة.

وتتضمن فعاليات المخيم الصيفي التي تمتد خمسة أسابيع متتالية، مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية، بما في ذلك ورش عمل إبداعية، ودورات تخصصية، وتدريبات مهنية، ولقاءات وجلسات نقاشية، وتجارب علمية، وبطولات رياضية، ورحلات ميدانية، جميعها تستهدف أفراد المجتمع من عمر ست سنوات، وصولاً إلى كبار المواطنين ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً، ويتم تنظيمها بالشراكة مع جهات رائدة في القطاعين الحكومي والخاص، وبالتعاون مع نخبة من المتخصصين والمدربين المحترفين.

وقال وكيل وزارة الثقافة والشباب، مبارك الناخي: «يعد المخيم الصيفي مبادرة مثالية لتحقيق التنمية المستدامة التي تمضي نحوها دولة الإمارات بخطى ثابتة، من خلال تطوير قدرات ومواهب أفراد المجتمع من كل الفئات العمرية، إذ يوفر المخيم بيئة مشجعة لاكتشاف المهارات الجديدة».

وقالت مديرة إدارة المراكز الإبداعية في وزارة الثقافة والشباب، وفاء آل علي: «نشجع الشباب وجميع أفراد المجتمع الطامحين للاستفادة من هذه الفرصة القيّمة، لتطوير أنفسهم واكتشاف إمكاناتهم، إذ نسعى جميعاً لجعل المخيم الصيفي بموسمه الجديد تجربة مثيرة ومفيدة لجميع المشاركين، حيث يتم تنظيم الفعاليات بأفضل الطرق الممكنة ضمن بيئة مشجعة، ونحن على ثقة بأن يسهم المخيم في بناء شخصيات قوية ومتوازنة للمشاركين».

وقال مدير إدارة المبادرات الشبابية في وزارة الثقافة والشباب، راشد غانم الشامسي، إن فعاليات المخيم الصيفي تتضمن مجموعة متنوعة من ورش العمل والأنشطة الممتعة والترفيهية، مثل تنظيم رحلات استكشافية لمعالم سياحية محلية، وورش عمل تعليمية في مجالات الفن والثقافة والابتكار، وألعاب رياضية تعزز اللياقة البدنية وروح المنافسة الصحية بين الشباب، كما يُخَصص جزء من البرنامج للتعلم وتنمية المهارات الشخصية والقيادية، من خلال ورش العمل والجلسات التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس وتطوير مهارات التواصل واتخاذ القرارات الصائبة.