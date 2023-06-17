الشارقة تروي قصصها الثقافية والأدبية في سيؤول

تقدم الشارقة خلال مشاركتها في جناح خاص ضمن فعاليات الاحتفاء بها ضيف شرف الدورة 65 من معرض سيؤول الدولي للكتاب، مجموعة من الإصدارات الإماراتية البحثية والأدبية المترجمة إلى اللغة الكورية، لتضع القراء الكوريين في راهن حراك النتاج المعرفي والإبداعي الإماراتي.

وتشمل الإصدارات المترجمة دواوين شعرية، ومؤلفات سردية، ودراسات بحثية تراثية لنخبة من الكتاب والأدباء الإماراتيين، تكشف في مجملها حجم المشتركات الثقافية بين البلدين، حيث حظيت باهتمام الجمهور الكوري، الذي توافد إلى جناح الشارقة للاطلاع على الثقافة والأدب الإماراتي والعربي.

وعرضت «منشورات القاسمي» خلال مشاركتها ضمن جناح الإمارة، كتاب «سرد الذات» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث ترجمته إلى اللغة الكورية، لتقدم قصة حياة حاكم الشارقة والأحداث التاريخية التي شهدها منذ طفولته حتى سبعينات القرن الماضي؛ وتأخذ القارئ في رحلة تعرفه على الواقع الإماراتي والخليجي والعربي.

وترجمت «هيئة الشارقة للكتاب»، كتاب «زينة وأزياء المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة» لشيخة الجابري، وكتاب «من الحياة إلى الحياة» لهزاع أبوالريش. وتشمل الإصدارات أيضاً مجموعة «مد وجزر» لبديعة الهاشمي، وديوان «يا حائط المحكى» لأسماء الحمادي، و«الطريق التي تأخذني» لخولة المعلا، وديوان «غيمة مستعملة» لنجاة الظاهري، و«ذوات» لزينب الياسي، وغيرها من الإصدارات.