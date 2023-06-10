بعد 50 عاماً على وفاته.. كيف يبدو بيكاسو الآن من وجهة نظر نسوية

يشتهر الفنان الإسباني، بابلو بيكاسو، بمعاملته الذكورية وتحيزه ضد النساء، حيث تم نشر عدد لا حصر له من الكتب والمقالات بهذا الشأن. ولكن الآن، وبعد ظهور حركة «مي تو» النسائية المناهضة للتحرش والعنف ضد المرأة، تغيرت الآراء بشأن الرسام الراحل.

وتشير سيسيل دوبريه، مديرة متحف بيكاسو في باريس، إلى أنه صار يتعين على المرء في الوقت الحالي أن يفكر في كيفية إظهار بيكاسو. وتابعت دوبريه أنها عندما تولت منصبها في أواخر عام 2021، كانت الهالة المحيطة ببيكاسو قد بدأت تتلاشى، ولاسيما، داخل الأوساط الأكاديمية وبين الشباب.

وأشارت دوبريه إلى أن «بيكاسو لم يقم بعرض ذكوريته فحسب، ولكنه كان يقدم أيضاً مظاهر الحب التي غالباً ما كان يستخدم فيها رفيقاته من النساء كنموذج». وتناول الفنان الراحل أسطورة المينوتور الإغريقية (وهي عبارة عن مخلوق نصفه رجل ونصفه الآخر ثور)، أما الآن، فيتم التشكيك في هذا الجانب المتعلق بالسيرة الذاتية.

وكانت مدينة ليون الفرنسية قد شهدت قبل بضعة أسابيع، انعقاد مؤتمر تحت عنوان: كيف يمكن عرض بيكاسو اليوم؟

ووُلد بيكاسو في عام 1881 في ملقة بجنوب إسبانيا، وتوفي بعد 91 عاماً في موجينس بجنوب فرنسا.

ولم تنفصل أعمال بيكاسو طوال حياته عن إظهار العديد من النساء اللاتي ارتبط بهن. فقد رسمهن في عدد لا حصر له من المرات، ليظهرن في بداية العلاقة بتراكيب لطيفة، ولكن كن يظهرن في النهاية أيضاً في صور مشوهة. ومن بين سبع سيدات شاركنه حياته - بحسب الإحصاءات الرسمية - انتحرت امرأتان وأصيبت اثنتان بالاكتئاب. أما السيدة الوحيدة التي نجحت في أن تتركه، فهي فرانسواز جيلوت، التي نشرت كتابها «لايف ويذ بيكاسو (الحياة مع بيكاسو) في عام 1965. ووصفته في الكتاب بأنه رجل متقلب المزاج، جعل الحياة صعبة على من شاركوها معه.