«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يحتفي بإصدارات أصيلة

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن مشاركته في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ32، التي اختتمت أمس، حققت نجاحات متميزة، إذ تضمنت إبراز مجموعة من الإصدارات التراثية، واستعرضت تقنيات عصرية توظفها في خدمة حفظ التراث والهوية الوطنية.

وأكدت مديرة إدارة البحوث والدراسات في المركز، فاطمة بن حريز، أن «المشاركة في المعرض أتت في إطار استراتيجية المركز، لتعريف الجمهور بأنشطة المركز، التي تسهم في صون الهوية الوطنية، وحفظ الموروث الشعبي الغني لدولة الإمارات»، مشيرةً إلى حرص المركز على التوسع الدائم في إصدار مجموعات جديدة من الكتب والمجموعات القصصية المعنية بتراث وهوية الدولة.

واحتفى المركز خلال المعرض بتوقيع ستة إصدارات شملت: قصص الأطفال، والشعر، ودراسة عن القصة الشعبية في دولة الإمارات.

كما قدمت «إذاعة الأولى» من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة للمركز تغطيتها الحيّة طوال أيام المعرض.