صغار «القرائي للطفل» يبدعون بـ «المركبات المرحة»

في أجواء صباحية مفعمة بالحماسة وحب المعرفة والابتكار، صنع الأطفال أول مركبة ذاتية القيادة خلال ورشة تفاعلية بعنوان «المركبات المرحة»، استضافها جناح العلوم بقاعة الطفل ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، استهدفت تعريف الأطفال بعلم البرمجيات، وكيف تعمل الروبوتات، وتعزيز قدرتهم على الابتكار والتفكير العلمي ومواكبة التطور التكنولوجي الحالي، وضرورة الحفاظ على البيئة من الانبعاثات الكربونية الضارة.