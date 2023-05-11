ناشرو «الشارقة القرائي» يكشفون عن الأكثر مبيعاً

مع تواصل فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل بدورته الـ14 في مركز إكسبو الشارقة؛ كشف مسؤولو دور نشر مشاركة عن الإصدارات الأكثر مبيعاً لديهم.

وقالت نادرة، من «رير بوكس للتوزيع»: «لمسنا إقبالاً على الكتب التي تتناول مهارات التنمية البشرية والاجتماعية، وكذلك (عقلي صديقي) وهو إصدار من فئتين: الأولى للفتيان والثانية للفتيات»، مشيرة إلى كتاب آخر هو «Friends forever» باللغة الإنجليزية، وهو عبارة عن سلسلة تعزز قدرات الطفل الاجتماعية، وتجعله أكثر انفتاحاً على مفهوم المجتمع والأصدقاء.

فيما قال مسؤول «دار نشر ذات السلاسل» محمد مرتجى: «جاءت الكتب التي تتناول سلوكيات الأطفال وتعزز لديهم الثقة بالنفس إلى جانب الكتب التي تتحدث عن القيم وغرس الأخلاق لدى الصغار في مقدمة الأكثر مبيعاً وطلباً لدينا في المهرجان». وأوضح أن من هذه الإصدارات «أركان الإسلام» و«أركان الإيمان».

من ناحيته، قال مدير دار أطفال ومعلمون للنشر والتوزيع علي خالد: إن «سلاسل القراءة المتدرجة هي الإصدارات التي لم يتوقف طلبها منذ اليوم الأول للمهرجان، ومن أبرزها سلسلة (اقرأ والمع) التي تتوافر باللغتين العربية والإنجليزية».

فيما ذكر محمد مصطفى، من مركز القارئ العربي للنشر والتوزيع، أن الكتب التربوية للأطفال وكتب التنمية البشرية لليافعين تأتي في مقدمة الأكثر مبيعاً لديهم، مثل سلسلة «رياديون» لليافعين.

من جانبه، أفاد محمد حجازي، من دار «123 ببلشنج هاوس ليمتد»، بأن الإصدارات الأكثر مبيعاً لديهم هي كتب الأعمار الصغيرة التي تعلمهم الحروف ومهارات الجمع والطرح.

أما حسين شرف الدين من المكتبة الحديثة ناشرون، فقال «من حيث الأكثر مبيعاً لدينا إلى الآن الوسائل التعليمية المساندة، وتحديداً البطاقات التعليمية للفئات العمرية الصغيرة».