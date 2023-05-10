مسرحية هاملتون الموسيقية في ضيافة أبوظبي

تستضيف أبوظبي للمرة الأولى في الشرق الأوسط عرض مسرحية هاملتون الموسيقية، الحائزة جوائز عدة بين 17 يناير والرابع من فبراير 2024 في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وأعلنت برواكتيف إنترتينمنت، الشركة العالمية في إنتاج وتنظيم العروض والحفلات الموسيقية الكبرى، عن تقديم المسرحية لثلاثة عروض في أبوظبي.

وعُرضت المسرحية للمرة الأولى في أغسطس 2015 على مسرح برودواي، ونالت إعجاباً واسعاً لدى النقاد والجماهير على حد سواء، ما أكسبها شهرة عالمية لتُقدم على مسارح ويست إند الشهيرة في لندن، ومسارح أسترالية وألمانية. وستنطلق المسرحية قريباً في جولة عالمية، إذ ستعرض للمرة الأولى في نيوزيلندا والفلبين، قبل العرض الأول المقرر في العاصمة الإماراتية.

وتروي هاملتون من خلال مزيج من موسيقى الهيب هوب والجاز والآر آند بي وأجواء برودواي المميزة، قصة ألكسندر هاملتون، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، بأسلوب موسيقي مبدع، انعكست تأثيراته العميقة على الثقافة والسياسة والتعليم.