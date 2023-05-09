«فرسان» الصفوف الأولى يبدعون في إلقاء الشعر

انطلقت أول من أمس الجولة الأولى من مسابقة فارس الشعر التي ينظمها المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل في مركز إكسبو الشارقة، إذ شهدت تنافساً قوياً في فئتها الأولى التي تشمل طلبة المدارس في الصفوف الأولى من الأول حتى الرابع.

وحظي أداء الطلبة المشاركين بإعجاب وإشادة لجنة التحكيم التي تضمّ الشاعر الدكتور عبدالله الشحّي، والناقدة الدكتورة مريم الهاشمي، إلى جانب تفاعل الحضور من أولياء أمور الطلبة وزوّار المهرجان؛ إذ سيتم الإعلان عن الفائزين في الفئة الأولى خلال الجولة الثانية من المسابقة.

وتستمرّ المسابقة على مدار ثلاثة أيام لتشهد ثلاث جولات لفئات مختلفة، فإلى جانب الفئة الأولى يتنافس في الفئة الثانية طلبة الصفوف الخامس حتى الثامن، فيما تشهد الفئة الثالثة مشاركة الطلبة من الصف التاسع حتى الـ12، ليتمّ في نهاية المطاف اختيار الفائزين الثلاثة من كلّ فئة.

من جهته أعرب عبدالله الشحّي عن شكره لأولياء أمور طلبة الفئة الأولى على الاهتمام الكبير والجهد المبذول في غرس حبّ القراءة والشعر العربي في نفوس أطفالهم، والذي أسفر عن تقديم نماذج مبدعة على صعيد الإلقاء ومتانة اللغة والنطق ومخارج الحروف، مشدداً على ضرورة المواصلة على النهج ذاته وأهمية الحرص على لغة الجسد لدى الأطفال من هذه الفئة الصغيرة، لما لذلك من انعكاس وأثر كبير على الانسجام مع النصوص وتقديم القصيدة بوضوح أكبر وطلاقة وسلاسة.

وشارك طلبة الفئة الأولى عبر إلقاء 10 أبيات من قصيدة واحدة اختيرت من عدد من القصائد المحدّدة من قبل لجنة التحكيم، والتي شملت قصيدة «قدرة الله» للشاعر معروف الرصافي، وقصيدة «برز الثعلب يوماً» للشاعر أحمد شوقي، وقصيدة «اعصفي يا رياح» للشاعر ميخائيل نعيمة.

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قصائد تبارى في إلقاء 10 أبيات منها الأطفال المشاركون في المسابقة.