«القرائي للطفل»: الرحلة الـ 14 تبدأ اليوم

تنطلق، اليوم، الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، حتى 14 مايو الجاري، تحت شعار «عقول تتشكّل».

ويأخذ المهرجان الأطفال واليافعين وعائلاتهم في رحلة على مدار 12 يوماً في مركز «إكسبو الشارقة» إلى عالم واسع من الفرص، التي تتيح لهم التعلّم والاشتراك في أنشطة إبداعية وقرائية، والتمتع بالعروض الترفيهية، وحضور البرامج التي تجمع بين الحوارات والنقاشات الهادفة إلى صقل مواهب الأطفال، وتشكيل تطلعاتهم للمستقبل.

ولتحقيق رسالته في إثراء مخيلة الأطفال، يستقبل المهرجان زوّاره في الدورة الجديدة بـ1732 فعالية، إذ استقطب 457 ضيفاً من 66 دولة، من الكُتّاب والفنانين والناشرين والرسامين والمشاهير، الذين يخاطبون الجمهور، من خلال منصّات متخصصة عدة، تلبي أنشطتها اهتمامات الزوّار.

ويمكن للعائلات التي تصطحب أطفالها إلى المهرجان اقتناء أحدث الإصدارات من معرض كتب الأطفال، الذي يجمع 141 دار نشر توفر محتواها من القصص والكتب التعليمية، وتغطي مختلف الفنون الإبداعية في مجال أدب الطفل، وتعكس تطوّر صناعة النشر التي تستهدف تقديم أعمال ترتقي بوعي الأطفال واليافعين، وتجعل القراءة جزءاً من حياتهم اليومية.

كما يتيح المهرجان فرصة حضور فعاليات مخصصة للأطفال، وعروض مسرحية وفنية، إذ يضم 136عرضاً ما بين أعمال مسرحية وعروض فنية، وعروض جوالة، وسيمفونيات غنائية.