آمنة آل صالح: «التربية» تدفع بالتعليم نحو التطبيق وتصل بابتكارات الطلبة إلى قطاعات الأعمال

أكدت الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم آمنة آل صالح، أن الوزارة تعمل على تنمية مهارات الطلبة وتمكينهم من الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، عبر تعزيز الجانب التطبيقي في التعليم، وربط مشاريعهم الابتكارية بقطاعات الأعمال المختلفة.

وقالت لـ"الإمارات اليوم" : «من أهم أهداف الوزارة مواكبة التحديات الراهنة، إلى جانب تطوير مهارات المستقبل لدى الطلبة واستكشافها، وربط المناهج بهذه المسارات. وتتيح مخرجات المهرجان لعدد من الطلبة فرصاً للمشاركة في فعاليات دولية، كما تواصل الوزارة العمل مع شركائها على تنمية مهاراتهم».



وأفادت آمنة آل صالح بأن النسخة الثامنة من مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار، التي انطلقت اليوم في مدينة العين برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تشهد مشاركة واسعة من الطلبة، وتضم ثلاث مسابقات تستهدف مراحل تعليمية مختلفة.



وأوضحت أن مسابقة «الإمارات للعالم الشاب» تستهدف طلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، ويشارك فيها هذا العام 100 مشروع تُعرض أمام محكّمين من جهات مختلفة، على أن يُعلن عن الفائزين في ختام المهرجان يوم الجمعة. وأضافت أن مسابقة «المبتكرون الصغار» تتيح لطلبة رياض الأطفال حتى الصف الرابع العمل ضمن مجموعات على تحديات علمية، بما يعزز قدرتهم على التفكير والتعاون وإيجاد الحلول. كما يشارك طلبة التعليم العالي والجامعات بمشاريع تخضع للتقييم من قبل المحكّمين.



وأكدت آمنة آل صالح أن المهرجان لا يقتصر على مسابقات الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، بل يشمل أيضاً فعاليات عائلية تنطلق بعد الرابعة عصراً، وتستقبل الطلبة والأطفال والأسر، بما يتيح لهم المشاركة في أنشطة متنوعة ضمن أجواء تجمع بين المعرفة والتفاعل الأسري.



وفي ما يتعلق بتعزيز الجانب التطبيقي في التعليم، قالت آمنة آل صالح إن الوزارة تركز على تنمية مهارات الابتكار وحل المشكلات والمهارات العملية لدى الطلبة، وهي مهارات أكد عليها الميثاق الوطني للتعليم الذي أُطلق مطلع العام. وأضافت أن الميثاق يشكل مرجعاً لتطوير المناهج، وأن العمل يتركز على تعزيز حضور هذه المهارات في التعلم الصفي والأنشطة اللاصفية، بما يساعد الطلبة على مواصلة تعليمهم والاستعداد لسوق العمل.



وعن فرص تحويل ابتكارات الطلبة إلى مشاريع قابلة للتطبيق، أوضحت أن «مشروع التاجر الصغير» يمثل مبادرة متكاملة لدعم الطلبة وربطهم بالشركات، بما في ذلك الشركات الوطنية والعالمية، وإتاحة الفرصة أمامها للاطلاع على مشاريعهم ودراسة إمكانات تبنيها أو تطويرها. وأشارت إلى مشاركة شركات وجهات حكومية في المهرجان، واهتمامها بالتعرف إلى الابتكارات الطلابية.

وأضافت آمنة آل صالح أن المهرجان يمثل محطة وطنية لاختيار مشاريع علمية متميزة، يمكن أن تتأهل للمشاركة في مسابقات إقليمية ودولية، وأن الوزارة تعمل على ربط هذه المشاريع بالجهات والشركات المعنية لدراسة سبل تطويرها وتحويلها إلى حلول تخدم المجتمع. وبيّنت أن عدد المشاريع المتأهلة يختلف بحسب شروط كل مسابقة، وأن ثلاثة مشاريع ستُختار للمشاركة في إحدى المسابقات المقامة في الولايات المتحدة.