مهرجان أبوظبي 2023.. روائع موسيقية في أسبوعه الختامي

يستعد مهرجان أبوظبي لاستضافة فعاليات الأسبوع الأخير من العروض الفنية والثقافية قبل اختتام فعاليات دورته الـ20. ويُقام مهرجان أبوظبي 2023 بتنظيم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، تحت شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة»، ويشارك في برنامج فعالياته الرئيسة نخبة من أشهر الفنانين والموسيقيين على مستوى العالم.

يتضمن المهرجان حفلاً موسيقياً مميزاً للعزف على البيانو، يقدمه زانغ هوشين، عازف البيانو المشهور من شنغهاي، في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، يليه عرض أوركسترا ملحميان متعاقبان يؤديهما المؤلف الموسيقي الحائز جائزة الأوسكار، تان دون، في قصر الإمارات.

ويستضيف المهرجان عرضاً قائماً على تقنيات الواقع المعزز ومأخوذاً عن قصة واقعية، تحت عنوان «ابنة صيّاد اللؤلؤ»، والتي تعاون فيها كل من الكاتبة الإماراتية ميثاء الخياط، والمؤلفة الموسيقية الإماراتية إيمان الهاشمي، ويعرض يوم الأحد 19 مارس في المجمع الثقافي. ويختتم المهرجان فعالياته بحفل استثنائي للعزف على الكمان والبيانو في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، يوم الإثنين 20 مارس.

وتأخذنا عازفة الكمان البريطانية الصينية المعجزة ليا زو، التي تبلغ من العمر 16 عاماً، يرافقها عازف البيانو الموسيقي السويسري الأكثر تنوّعاً في جيله، بنيامين إنجلي، في رحلة ساحرة.