«دبي للثقافة» تحتفي بشهر القراءة بطريقة مبتكرة

بالتزامن مع شهر القراءة الوطني 2023، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن تنظيمها سلسلة من الأنشطة التثقيفية والجلسات القرائية في كل فروع مكتبات دبي العامة التابعة لها، والتي تندرج في إطار التزامات الهيئة بدعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016 – 2026، الهادفة إلى تعزيز القيم الثقافية في المجتمع، ودعم مجالات الفنون والآداب، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الوعي بأهمية القراءة وتأثيراتها على المجتمع.

وستشهد مكتبات دبي العامة، طوال الشهر الجاري، تقديم مجموعة ورش عمل ومحاضرات وجلسات قرائية بمشاركة نخبة من الكتاب والأدباء والشعراء، لفتح آفاق واسعة أمام أبناء المجتمع المحلي وتشجيعهم على الانخراط في المجالات الثقافية والأدبية.

وقالت مدير قسم شؤون المكتبات مكلف في «دبي للثقافة» إيمان الحمادي، إن «شهر القراءة أصبح بمثابة موسم سنوي للاحتفاء بالكتاب على مستوى الدولة، بما يوفره من فعاليات تحفز المجتمع المحلي على الاهتمام بالمعرفة والقراءة بوصفها طريقاً لتحقيق طموحات الدولة ورؤاها المستقبلية». وأضافت: «يمثل هذا الموسم فرصة لتعزيز العلاقة بين أفراد المجتمع والقراءة وتحويلها إلى أسلوب حياة»، مشيرة إلى أن «دبي للثقافة» صممت سلسلة الفعاليات بطريقة مبتكرة بهدف تلبية احتياجات الأفراد، وتعزيز قيم المعرفة والإبداع في المجتمع المحلي.

وتابعت: «على مدار مارس الجاري، سيكون زوّار مكتبات دبي العامة على موعد مع باقة من الفعاليات وورش العمل المتميزة والرامية إلى جعل القراءة جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، وتسهم في ترسيخ ثقافة التحليل والنقد البناء، واستيعاب متغيرات العصر».

وانطلقت سلسلة الفعاليات من مكتبة الصفا للفنون والتصميم التي احتضنت أخيراً ورشة «القراءة الإبداعية في خراريف أول» التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بهدف تعريف طلبة المدارس بالمفردات التراثية.

كما تستضيف المكتبة خلال الفترة من الثامن حتى 15 الجاري معرض الكتاب المخفض تحت إشراف وزارة الثقافة والشباب، ومشاركة مكتبات دبي وأبوظبي والشارقة، وسيخصص ريعه لصالح إحدى الجهات الخيرية في الدولة، كمساهمة مجتمعية من مكتبات دبي العامة.

وسيكون زوّار مكتبة الصفا للفنون والتصميم على موعد مع مجموعة جلسات قرائية، بالإضافة إلى قراءة نقدية في رواية «دائرة التوابل» للكاتبة صالحة عبيد استكمالاً لسلسلة برنامج «حديث المكتبات»، ويشارك في تقديمها طلبة قسم الآداب وأساتذة جامعة الوصل، فيما تستضيف المكتبة في 16 الجاري أمسية شعرية بمشاركة الشاعرات شيخة المطيري، ودارين شبير، وساجدة الموسوي، برفقة الموسيقى.

بينما تنظم مكتبة أم سقيم العامة ورشة «رحلة هند ومحمد إلى المستقبل» الهادفة إلى تحفيز الأطفال على التفكير بأهمية تصميم المستقبل، وتستضيف جلسة قرائية تقدمها الكاتبة نادية النجار، وتسلط فيها الضوء على كتاب «بحر أصفر رمل أخضر». وتشهد مكتبة الطوار العامة ورشة «حدثني عن لغتي»، بالإضافة إلى جلسة تقدم فيها الكاتبة أسماء بن كلبان قراءة لكتاب «تنكة يدوه».

«قصة وصورة»

ضمن فعاليات شهر القراءة، تنظم مكتبات الراشدية وهور العنز والمنخول ورشة «كتابة القصة على الفخار» و«قصة وصورة» إلى جانب جلسة القراءة وإدارة السعادة التي تقدمها علياء العوضي.

أما مكتبة «حتا العامة» فستشهد إقامة عرض «النوم مع العقارب» وسرد لقصة «رحلة إلى الفضاء».