"مهرجان مترو دبي للموسيقى" ينطلق غداً بمشاركة مجموعة من أمهر العازفين المبدعين

ضمن حملة #وجهات_دبي وتزامنا مع فعاليات #موسم_دبي_الفني، تنطلق في دبي غداً (الاثنين) فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان مترو دبي للموسيقى، الذي ينظمه براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات ويستمر حتى 12 مارس الجاري بمشاركة 20 عازفا من أصحاب المواهب الموسيقية المتميزة من دولة الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم يقدمون للجمهور في خمس محطات مترو مختارة، مجموعة من العروض الموسيقية الفريدة المُستلهَمة من ثقافات مختلفة.

وبهذه المناسبة، رحبت مديرة إدارة براند دبي شيماء السويدي بالفنانين المشاركين في النسخة الثالثة لـ "مهرجان مترو دبي للموسيقى 2023" ، مشيرة إلى أن المهرجان يأتي ضمن حملة #وجهات_دبي التي أطلقها براند دبي الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتزامن مع #موسم_دبي_الفني، وما يضمه من مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية والفنية والإبداعية المحلية والعالمية، ترسيخا للمكانة المتميزة لدبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم ، وتأكيدا على مكانتها كعاصمة للإبداع ووجهة رئيسية للمبدعين من شتى أنحاء العالم وفي مختلف دروب الإبداع.

وتُقام فعاليات المهرجان يومياً على مدار أسبوع كامل اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً في محطات مول الإمارات، والاتحاد، وبرجمان، ومركز دبي المالي العالمي، وشوبا العقارية، كونها محطات مركزية تعد الأكثر استخداماً لركاب المترو على مدار اليوم، ما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من الجمهور للاستمتاع بالإبداعات الموسيقية المميزة التي تقدمها نخبة من المواهب المحلية والعالمية. ويُعقد مهرجان مترو دبي للموسيقى في شهر مارس الذي تحفل أجندته بالعديد من الفعاليات المساهمة في تشكيل المشهد الثقافي في دبي ضمن مواقع #وجهات_دبي المختلفة.

وتسلط دورة هذا العام من المهرجان الضوء على جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة وإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023 "عام الاستدامة"، حيث يضم بين قائمته عدد من الفنانين الذين صنعوا بأنفسهم آلات موسيقية من مواد معاد تدويرها بأسلوب إبداعي يخدم توجههم الموسيقي.