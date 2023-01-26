نرمين الحوطي تُصدر كتاباً بعنوان «المرأة في مسرح إسماعيل عبدالله»

أصدرت الكاتبة والناقدة الكويتية د. نرمين الحوطي أحدث مؤلفاتها بعنوان: «صورة المرأة في مسرح إسماعيل عبدالله»، تم إطلاقه في معرض القاهرة الدولي للكتاب مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت الكاتبة الحوطي إن «دراسة قضايا المرأة في المسرح وكيفية عرضها، لاتزال موضوعاً مثيراً للجدل، ويأتي بين شد وجذب مستمر في مختلف دول العالم، متخذاً شعار «مسرح نصرة المرأة» أو «المسرح النسائي».

وعن سبب اختيارها موضوع الكتاب، أشارت الحوطي إلى قلة الدراسات التي تولي اهتماماً بشأن المرأة في المسرح، إضافة إلى كشف كثافة الإبداع المسرحي للكاتب الإماراتي إسماعيل عبدالله الذي تناول مكانة وصورة وقضايا المرأة بصورة واضحة ضمن نصوصه الإبداعية، خصوصاً في مجال المسرح.

ويقع الكتاب في نحو 325 صفحة، ويمتد على ثلاثة فصول تتحدث بشيء من التفصيل عن حضور المرأة في نسق الأعمال الإبداعية، رغم تأثر مكانتھا الاجتماعیة بالثقافة التقليدية للمجتمع الذي تربت فيه، حيث تأثرت المكانة الاجتماعية للمرأة تأثراً كبيراً بالظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع.