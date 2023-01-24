مصر تكشف عن كنوز جديدة.. مدينة أثرية كاملة من العصر الروماني

كشفت مصر، اليوم الثلاثاء، عن مدينة سكنية أثرية كاملة من العصر الروماني تعود للقرنين الثاني والثالث بعد الميلاد، خلال أعمال حفائر البعثة المصرية بالبر الشرقي بمحافظة الأقصر جنوب البلاد.

وأفاد بيان وزارة السياحة والآثار بأن البعثة نجحت «في الكشف عن مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني، أثناء أعمال الحفائر الأثرية بمنطقة بيت يسي أندراوس المتاخم لمعبد الأقصر بالبر الشرقي».

ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري أنه تم العثور خلال أعمال الحفر على «عدد من المباني السكنية وبرجين للحمام من القرنين الثاني والثالث الميلادي».

كذلك عثر على عدد من الورش لصناعة وصهر المعادن، بداخلها عدد من الأواني الفخارية وعملات رومانية من النحاس والبرونز.

وكشفت مصر في وقت سابق من الشهر الجاري عن مقبرة ملكية فرعونية جديدة، من المحتمل أنها تعود إلى عصر الأسرة الـ18 التي حكمت البلاد قبل 3500 عام، خلال أعمال حفائر البعثة المصرية الإنجليزية المشتركة في البر الغربي بالأقصر في جنوب البلاد.

وتأمل السلطات المصرية في افتتاح «المتحف المصري الكبير» قرب أهرامات الجيزة خلال العام الجاري من أجل دفع قطاع السياحة الذي يعمل فيه نحو مليوني مصري ويدر 10% من إجمالي الناتج القومي.