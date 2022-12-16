روح الفن الأصيل بلمسات «الأوركسترا العربية الوطنية»

يستضيف مسرح المجاز، مطلع العام المقبل، «الأوركسترا العربية الوطنية» من ولاية ميشيغان الأميركية، في حفلين طربيين يحييان تراث الموسيقى العربية الأصيلة بأصوات مميزة لنخبة شبابية تقدم الطرب بروح العصر. وسيكون الجمهور على موعد مع المطربين مي فاروق ومهند مشلح يوم الجمعة الموافق 20 يناير المقبل، في حين يلتقي مع عبير نعمة ومرعي سرحان، يوم السبت 21 يناير المقبل.

ويأتي الحفلان ضمن موسم «هلا بالمجاز»، ويقدمهما مطربون وعازفون من عرب أميركا وأمريكيون من أصول مختلفة، بقيادة مايكل إبراهيم مؤسس وقائد الأوركسترا، الذي يشتهر بحضوره الفريد على المسرح، من خلال تفاعله الحركي مع الإيقاعات الموسيقية، فقد جذب حضوره وعزف الأوركسترا الجماهير من كل الأعمار ومختلف قطاعات المجتمع الأميركي، وسيعود الجمهور مع الأوركسترا إلى الزمن الجميل عبر أغان منوعة لأم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ ووديع الصافي وفيروز والكثير غيرها.

وأكد مايكل إبراهيم أنه منذ تأسيس الأوركسترا عام 2010، وتمكنت من جعل الجمهور يعيش تجربة فنية رائعة على وقع الطرب الذي يأخذ المستمعين إلى قمة الشعور والاستمتاع بالموسيقى، وقال: «عملنا على إحياء ونشر التراث الموسيقي العربي وعرفنا بثقافتنا الحقيقة وليس المغلوطة بالكلمة الجميلة والإيقاع الأخاذ، كما أردنا أن نكون وسيلة يتعرف بها العرب على أنفسهم أكثر، وتدرك الأجيال ما تمتلكه من كنوز موسيقية تفخر بها».

وسيعيش الجمهور 20 يناير المقبل ليلة مع الأوركسترا تجمع بين المطربة مي فاروق والفنان مهند مشلح، إذ من المنتظر أن يقدما أجمل أغاني التراث الموسيقي المصري والسوري، حيث تعتبر مي فاروق أحد أجمل الأصوات المصرية الأصيلة التي تتألق في أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، كما غنت في حفلات دار الأوبرا المصرية، وقدمت عدداً كبيراً من الأغاني وتترات المسلسلات، في حين اشتهر مهند مشلح بصوته الطربي منذ بداياته في برنامج «سوبر ستار»، وغنائه لعمالقة الفنانين السوريين واللبنانيين، فضلاً عن غناء الفولكلور من التراث الموسيقي العربي برؤية موسيقية عصرية.

أما في يوم السبت الموافق 21 يناير المقبل، فستعزف الأوركسترا برفقة الفنانة عبير نعمة والنجم مرعي سرحان في سهرة تعكس إيقاعات موسيقية متنوعة من الفن العربي الأصيل، فقد تميزت الباحثة الموسيقية عبير نعمة بقدرتها على غناء أنماط موسيقية مختلفة، وطرحت أعمالاً قدمت فيها روحاً موسيقية خاصة، حظيت باهتمام الجمهور، وبدوره استطاع الفنان اللبناني مرعي سرحان استقطاب الملايين بفضل صوته الطربي، وأصبح من أبرز النشطاء المحبوبين على منصات التواصل الاجتماعي.