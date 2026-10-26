«الثقافة والسياحة» بأبوظبي تعلن تأسيس «أوركسترا الشباب أبوظبي»

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تأسيس "أوركسترا الشباب أبوظبي" التي ستشكل جزءاً أساسياً من المشهد الموسيقي والفنون الأدائية في الإمارة، بما يعزز رؤيتها الثقافية الرامية إلى التميز الفني وبناء منظومة ثقافية حيوية للمستقبل.

وستوفر "أوركسترا الشباب أبوظبي" للموسيقيين الناشئين مساراً تعليمياً مجانياً يرافقهم في رحلة تعليمية متكاملة تبدأ من تعلّم أساسيات الموسيقى والعزف، وتمتد إلى تطوير مهاراتهم وأدائهم إلى مستويات متقدمة، ضمن بيئة قائمة على التعلم الجماعي ومنهج موسيقي متدرج ومدروس بعناية.

ومن المقرر افتتاح المقر الجديد لـ "أوركسترا الشباب أبوظبي" في يناير 2027 في منطقة ميناء زايد "ميزا" المطلة على الواجهة البحرية في أبوظبي، وقد صمم المقر ليضم قاعة عروض فنية متطورة تتسع لـ"600" شخص، إلى جانب 18 غرفة للتدريب والتمرين، بما يوفر بيئة احترافية للعزف الجماعي، ويتيح للطلبة تطوير مهاراتهم وتقديم عروضهم أمام عائلاتهم وأصدقائهم والجمهور وفق أفضل الممارسات العالمية.

وبدأ التسجيل للدفعة الأولى، التي تضم ما يصل إلى 100 طالب تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 9 سنوات، وسيعمل البرنامج على مدار الأعوام المقبلة على رعاية وتنمية مهارات الموسيقيين الناشئين من خلال تعريفهم بمجموعة متنوعة من الآلات الموسيقية والموسيقى الكلاسيكية الغربية والتقاليد الموسيقية العربية ضمن رحلة تعليمية تمتد لعدة سنوات، تبدأ من تعلم النغمات الأولى وتستمر حتى إتمام المرحلة المدرسية.

كما سيتم خلال السنة الأولى من البرنامج استحداث فرق موسيقية إضافية للطلبة المتقدمين، بما يوفر مسارات مستمرة لتطوير مهاراتهم الموسيقية وتعزيز قدراتهم على العزف الجماعي والعمل ضمن الفرق الموسيقية.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إن إطلاق أوركسترا الشباب أبوظبي يُمثّل استثماراً إستراتيجياً في مستقبل إمارتنا، ويعكس الالتزام الراسخ بجعل الثقافة والإبداع في متناول الجميع، ومن خلال هذا الصرح العالمي الذي يوفر مساراً تعليمياً موسيقياً مجاني وفق أعلى المعايير العالمية، يتم منح الأجيال الجديدة الفرصة لاكتشاف مواهبها، وتنمية قدراتها، وإطلاق إمكاناتها الإبداعية، انطلاقاً من الإيمان بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر أثراً واستدامة في صناعة المستقبل.

وأشار إلى أن الموسيقى لغة إنسانية عالمية تتجاوز الحدود والثقافات، وتغرس قيم الانضباط، وتعزز روح التعاون، وتطلق الطاقات الإبداعية، وتبني الثقة بالنفس؛ وهي قيم تسهم في إعداد أفراد أكثر قدرة على الابتكار والعطاء، وبناء مجتمعات أكثر حيوية وتماسكاً وازدهاراً، ومن خلال أوركسترا الشباب أبوظبي.

وقال: "لا نستثمر في تعليم الموسيقى فحسب، بل نستثمر في بناء الشخصية، وتمكين المواهب، وترسيخ ثقافة الإبداع باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية".

وأضاف أن أوركسترا الشباب أبوظبي ستغدو منصةً رائدة لاحتضان المواهب الموسيقية الناشئة، وركيزةً أساسية في المنظومة الثقافية المتنامية للإمارة، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع والتميز الفني.

وتابع: "مع مواصلة الإمارة ترسيخ حضورها الدولي بصفتها مدينةً مبدعة في مجال الموسيقى ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، تضمن مبادرات نوعية كهذه أن يمتلك الجيل القادم المقومات التي تمكّنه من المشاركة في صياغة مستقبلنا الثقافي، والإسهام في إثرائه، وصون الإرث الموسيقي الذي يشكل جزءاً أصيلاً من هويتنا الثقافية".

وتم تصميم المبنى على يد المعماري العالمي الراحل فرانك جيري، أحد أبرز رواد العمارة المعاصرة، والذي صمم أيضاً المؤسسة الجديدة للفنون الأدائية "دار الفنون أبوظبي" التي أعلن عنها مؤخراً، فيما تشمل مساهماته المعمارية في الإمارة أيضاً تصميم متحف جوجنهايم أبوظبي المرتقب في المنطقة الثقافية في السعديات.

وتجسد "أوركسترا الشباب أبوظبي" استمرار نهج الإمارة في الاستثمار في الطاقات الإبداعية، وتعزيز المشاركة الثقافية، وترسيخ الفنون الأدائية بوصفها ركيزةً أساسية في التنمية الإنسانية والمجتمعية.

كما تعكس التزام أبوظبي ببناء منظومة ثقافية متكاملة تُنمّي المواهب، وتوفر مسارات مستدامة لاكتشافها ورعايتها، وتعزز دور الثقافة في تنمية الإنسان، وترسيخ الروابط المجتمعية وإطلاق الطاقات الإبداعية من خلال قوة التعبير الفني.