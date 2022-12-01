1000 بحّار يجدفون تحت ألوان علم الإمارات

ينظم نادي تراث الإمارات بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ51 «سباق اليوم الوطني لقوارب التجديف التراثية» فئة 40 قدماً، غداً.

وسيجرى السباق على أربعة أشواط، تحمل ألوان علم الدولة الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، بمشاركة أكثر من 58 قارباً، ونحو 1000 بحار، لمسافة أربعة أميال بحرية، تنتهي أمام المنصة الرئيسة بالقرية التراثية التابعة للنادي على كورنيش أبوظبي.

وأكد مدير إدارة السباقات والأنشطة البحرية في نادي تراث الإمارات، أحمد عبدالله المهيري، خلال اجتماع عُقد أمس، بحضور نواخذة ومسؤولين في قسم السباقات البحرية في النادي، وبحارة مشاركين، اكتمال كل الترتيبات من أجل ضمان خروج السباق بالشكل الذي يليق بأهمية المناسبة ومكانتها في قلب كل إماراتي، ألا وهي ذكرى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشاد بالتعاون المثمر الذي أبداه البحارة المشاركون في السباق، وحرصهم على الالتزام بكل التفاصيل الفنية وشروط السباق.

وتم خلال الاجتماع إجراء القرعة للأشواط الأربعة، والتأكيد على الشروط والتعليمات الفنية للقوارب، والالتزام بألوان الأشواط وقيم السباقات البحرية في الدولة، بوصفها جزءاً من الموروث الوطني.

يذكر أن سباق اليوم الوطني لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، تظاهرة سنوية ينظمها نادي تراث الإمارات من أجل إحياء التراث البحري للدولة، وضمان حفظه عن طريق تواصل الأجيال، حيث يجمع السباق المخضرمين من البحارة والشباب.