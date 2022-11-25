دبي في عيد الاتحاد.. أبهى زينة وفعاليات باليوم الغالي

تستعد دبي للاحتفال بعيد الاتحاد الـ51، لتقدم للسكان والزوار مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات والعروض الترويجية وباقات الإقامة الفندقية وتجارب الطعام وعروض الألعاب النارية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفالات المميزة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بهذه المناسبة الغالية والسعيدة في جميع أنحاء المدينة من الثاني حتى الـ11 من ديسمبر المقبل.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «نعيش في ذكرى عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات مشاعر الفخر والاعتزاز بكل ما حققته دولتنا الحبيبة من إنجازات وتقدم وازدهار على مر السنين. وبهذه المناسبة السعيدة نستعد لتقديم أفضل الفعاليات والعروض والاحتفالات في أبرز معالم المدينة الرائعة ووجهاتها الترفيهية المميزة للاحتفال بهذه المناسبة. ونرحب بجميع الزوار من شتى أنحاء العالم لمشاركة البهجة والأجواء الاحتفالية المذهلة مع جميع المواطنين والمقيمين في دبي لنفتخر بوطننا الغالي».

زينة وتصاميم

ستزدان دبي بأبهى زينة وديكورات جميلة، وستنتشر تصاميم إضاءة رائعة، في أرجاء المدينة، إضافة إلى المجسمات في كل مكان لشخصيتي دبي المفضلتين، مدهش ودانة.

وفي الفترة من الثاني حتى الـ11 من ديسمبر، يمكن للمتسوقين لقاء مدهش ودانة في أي من الأماكن الشهيرة في المدينة؛ إضافة إلى عروض الألعاب النارية الرائعة التي ستزدان بتشكيلات لألوان علم الإمارات، في منطقة السيف، وذا بييتش «جميرا بيتش ريزدنس»، و«بلوواترز» في الساعة الثامنة مساءً، و«ذي بوينت»، و«دبي فستيفال سيتي مول» في التاسعة مساءً يوم الثاني من ديسمبر.

عروض استعراضية

تجربة موسيقية لا مثيل لها في عيد الاتحاد، في ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي، حيث سيحيي ليلة غنائية رائعة نخبة من كبار الفنانين الإماراتيين والخليجيين، أبرزهم عيضة المنهالي وداليا مبارك، وتفتح الأبواب الساعة 6:30 مساءً، ويستمر العرض من 8:30 مساءً حتى منتصف الليل.

وفي اليوم نفسه، بدبي فستيفال سيتي مول، يقدم النجم فايز السعيد حفل الافتتاح في فستيفال باي بحفل موسيقي مباشر في الساعة الثامنة مساءً، يليه عرض «تخيل» وعروض الألعاب النارية التي سوف تضيء السماء بألوان علم دولة الإمارات. ويختتم دي حي بليس الليلة بعرض مميز في الساعة 9:30 مساءً.

ويقدم «لاكي علي» (Lucky Ali)، وهو من أشهر نجوم بوب التسعينيات، عرضاً في «ذا أجيندا» يوم الثالث من ديسمبر ضمن مهرجان الموسيقى الشتوي، الذي يحييه نخبة من الموسيقيين الأكثر شهرة في بوليوود. تفتح الأبواب في الساعة الثامنة مساءً ويبدأ العرض في الساعة 9:30 مساءً، وستقدم الفنانة الإماراتية شما حمدان عرضاً حياً يوم الثاني من ديسمبر في تمام الساعة 8:30 مساءً في منطقة النافورة في «سيتي ووك».

وفي «دبي أوبرا» سيتاح للجمهور قضاء أمسية ترفيهية من الكوميديا والغناء مع الممثل الكوميدي المغربي عبدالرحمن أوعابد، المعروف باسم EKO. ستفتح الأبواب في الساعة السابعة مساءً، ويبدأ العرض في الساعة الثامنة مساءً.

أنشطة عائلية

توفر الفعاليات للعائلات أجواء خاصة في عيد الاتحاد مع زينة الرايات وعروض الترفيه المتجولة في دبي فستيفال سيتي مول في الثاني من ديسمبر، وفي «ميركاتو مول» يمكن للزوار الاستمتاع بعروض الترفيه الحية والعروض الموسيقية والأنشطة الترفيهية لجميع أفراد العائلة من الثاني حتى الرابع من ديسمبر. ويمكن للأطفال المشاركة في ورش العمل الإبداعية، والرسم على وجوههم بتصميمات مستوحاة من دولة الإمارات والاستمتاع بالإضاءة الإماراتية الجميلة حول المركز.

وفي ذي بوينت، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية المذهلة وعرض النافورة في الساعة التاسعة مساءً يوم الثاني من ديسمبر، ستكون هناك أنشطة في ساحة الفعاليات ليستمتع بها الصغار.

ويحتفل «لا مير وذا بييتش»، مع عروض خاصة من الثاني حتى الرابع من ديسمبر. وفي ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزدنس يمكن الاستمتاع بالطعام اللذيذ وعرض الألعاب النارية في الساعة الثامنة مساءً. وفي الثالث من ديسمبر، تستضيف «لا مير» فرقة الحربية الشعبية لتقدم عروضها للزوار.

ويمكن زيارة «الخوانيج ووك»، و«بوكس بارك»، و«لاست إكزت الخوانيج» لتناول الطعام والتسوق ومشاهدة عروض الترفيه الحصرية، والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي تقدمها خيمة ضيافة خاصة مع خدمة القهوة والتمور.

وفي «سيتي ووك» سيتوفر للجمهور العروض الحصرية من الثاني حتى الرابع من ديسمبر. إضافة إلى العروض الحية للفرق الموسيقية في الثالث والرابع من ديسمبر من الساعة السادسة مساءً حتى الـ10 مساءً في منطقة النافورة في «سيتي ووك».

وسيستضيف ابن بطوطة مول أنشطة ترفيهية للأطفال بما في ذلك فن رسم الحناء والرسم على الوجه وورش الأوريغامي وزجاجات الرمل من الثاني حتى الرابع من ديسمبر عند المدخل الرئيس لردهة مصر أمام «كيدز بالوزا».

فعاليات وأنشطة

تجربة رائعة لمحبي كرة قدم في مهرجان «بودكس فيفا» للمشجعين في دبي هاربر، تستمر طوال احتفالات عيد الاتحاد، حيث يلتقي 10 آلاف من الجمهور. وتقام حفلات لفنانين أجانب مثل المغنية البرازيلية لودميلا ودي جي مستر شيف كودز وكابو وفليبسايد بين المباريات وبعدها.

وفي مضمار ميدان لسباق الخيل يمكن مشاهدة الخيول الماهرة والفرسان الموهوبين في المنطقة وهم يتنافسون للحصول على جائزة كبرى. ويقام هذا التحدي المحلي الرائع مع الكرنفال الدولي لكأس دبي العالمي، حيث من المقرر تنظيم السباقات في الفترة من 25 نوفمبر حتى 19 فبراير.

ويمكن مشاهدة المئات من فرق الرجبي الإقليمية والدولية، وهي تقدم أفضل ما لديها خلال بطولة طيران الإمارات دبي 7S في استاد سيفينز، أحد أكبر المهرجانات الرياضية والترفيهية في الشرق الأوسط، من الأول حتى الثالث من ديسمبر. ويمكنك تذوق المأكولات اللذيذة والاستمتاع بالأنشطة العائلية، بما في ذلك العروض المميزة من قبل كبار الشخصيات جورجون سيتي وكوبيان براذرز وكريغ ديفيد. ويقام سباق سكيتشرز بيرفورمانس للجري خلال اليوم الوطني 2022 في ميدان الغولف يوم الثاني من ديسمبر في الساعة 7.30 صباحاً.

وستستضيف ريفرلاند دبي في دبي باركس آند ريزورتس احتفالات خاصة بما في ذلك الخيام العربية مع رسم الحناء والطهي الحي والرسم على الوجوه للأطفال، والترفيه الفلكلوري من عروض العيالة، وعروض حق الليلة الخاصة بالأطفال.

تتزين دبي بأبهى الألوان والديكورات جميلة وستنتشر تصاميم إضاءة رائعة

عروض الألعاب النارية الرائعة ستزدان بتشكيلات لألوان علم الإمارات