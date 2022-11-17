أعمال ومجسمات فنية في مواقع ثقافية بأبوظبي والعين

أعلن «فن أبوظبي» عن قائمة الفنانين المكلفين بتطوير أعمال إبداعية جديدة، تستضيفها مجموعة محددة من المواقع الثقافية وتراثية في منطقة العين، ومنارة السعديات، في إطار برنامج «تكليف الفنانين في المواقع الثقافية». وستضم أعمالاً جديدة من الفنان عبدالله السعدي، والفنانة مارينيلا ساناتور، والفنانة شيلبا غوبتا، والفنان كونراد شوكروس.

سيتم عرض هذه الأعمال التركيبية الجديدة حتى 22 يناير من العام المقبل.

وقالت مديرة فن أبوظبي، ديالا نسيبة: يعود برنامج هذا العام مع مجموعة جديدة من الأعمال التكليفية المعروضة ضمن سلسلة من الوجهات الثقافية، ليكون الزوّار على موعد مع تجربة إبداعية غنية، تأخذهم على متن رحلة في أعماق الهوية التراثية لإمارة أبوظبي.

واستلهم الفنان الإماراتي عبدالله السعدي عمله الفني «أبجدية الكويبو»، المعروض في قلعة الجاهلي، من توليفة ساحرة، جمعت بين فنون الرسم والتشكيل والمذكرات الفنية.

أما عمل الفنانة مارينيلا ساناتور بعنوان «الأجسام المتحالفة» فهو عبارة عن تحفة معدنية كبيرة الحجم، ومزدانة بمصابيح إضاءة LED.

ويُعرض العمل الفني «لازالوا لا يعلمون بما أحلم» للفنانة شيلبا غوبتا في قلعة الجاهلي في مدينة العين، وهو ثمرة لممارسات هذه المبدعة التي تتناول مجموعة من الوسائط، المعتمدة على أنظمة الكمبيوتر والعروض الأدائية.

أما الفنان كونراد شوكروس فيعرض هو الآخر عملاً إبداعياً بعنوان «أنماط الغياب».

ديالا نسيبة:

• «الزوّار على موعد مع تجربة تأخذهم على متن رحلة في أعماق الهوية التراثية».