بدور القاسمي تدعو إلى مبادرات لدعم رائدات قطاع النشر

ترّأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، جلسة حوارية رئيسة، نظمها «الكونغرس الدولي الناشرين»، ضمن فعاليات دورته الـ33، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بعنوان: «(PublisHer): النساء الرائدات في مجال النشر».

وشاركت في الجلسة نخبة من المتحدثات المتخصصات في صناعة النشر.

وأكدّت الشيخة بدور القاسمي في حديثها خلال الجلسة، أن مبادرة «PublisHer»، التي يديرها مجلس يتكوّن كل أعضائه من النساء، أطلقتها لتجاوز التحديات التي واجهتها كناشرة، سواء التحديات الثقافية أو الجغرافية التي تعيق المساواة بين الجنسين، وإدماج النساء في صناعة النشر، وزيادة تقدير النتاج الأدبي للمرأة، والارتقاء بالممارسات، لتمكين النساء من دخول هذا المجال.

وتناولت الجلسة التأثيرات المباشرة لظروف السوق المعاصرة في النساء في قطاع النشر، بالإضافة إلى الآثار السلبية لجائحة «كوفيد-19».

وتحدثت الشيخة بدور عن المبادرات العديدة التي أطلقها «الاتحاد الدولي للناشرين» لدعم النساء، مشيرة إلى أن لجنة النشر ومحو الأمية التابعة للاتحاد، عملت على تطوير خطط ملهمة ومجموعة أدوات للتنوع والإدماج، بهدف مواجهة الصعوبات.

وشدّدت على أن مثل هذه البرامج المقترحة تسعى إلى تعزيز فرص العمل للنساء، وتوفير منابر لهنّ للتعبير عن أنفسهن، ودعم جهود رواد التنوع بين الجنسين.