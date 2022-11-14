«رحيق».. قصائد بعبق سورية
استضاف المقهى الثقافي في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الشاعرين السوريين: قمر صبري، وإسماعيل ضوا، خلال جلسة بعنوان «رحيق».
وقدّمت الشاعرة والإعلامية قمر صبري عدداً من القصائد منها: «ودخلت وحدي»، و«تربيت في بيت حزنٍ»، و«يوم استحى الشعر»، و«للبحر رائحة العتاب».
وما قرأته في الجلسة: «قال لي: لن تنام العصافير قبل اكتمال الوداع.. بعش الهيام إذا لم تر الحب.. أو لم تسلم لحكم القدر.. قال: لن تعتلي الشمس عرش المساء.. إذا لم تصل للسماء الصور.. عوّد الحزن ألا يفيض.. وشعرك لا يستحي من كلام عميق النظر».
بينما ألقى إسماعيل ضوا عدداً من القصائد منها: «ضاقت بصدري يا الله أسئلة»، و«غرني من أبي نواس تجربة». ومن قصيدة بعنوان «قلبي وعيناكِ»: «قلبي وعيناكِ.. سهم حال بينهما.. قلبي وعيناكِ سهم حال بينهما.. لا تلمحي القلب.. أخشى أن يسيل دماً.. لو كان لي غيره.. كنت افتديت به».
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