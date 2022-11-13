روبي كور: بالشعر أقاوم هشاشتي

استضافت قاعة الاحتفالات الكبرى في معرض الشارقة الدولي للكتاب الشاعرة الكندية من أصل هندي روبي كور، في أمسية وحوار مفتوح أدارته الإعلامية نمي مهتا.

وألقت روبي كور، التي دخلت عالم الشهرة عبر منصة «إنستغرام»، وحظيت مقاطعها الشعرية الاجتماعية بمتابعات واسعة، خلال الأمسية مجموعة من قصائدها التي تعالج قضايا عدة مثل الهجرة والعنصرية والعنف ضد النساء والتنمر، علاوة على الاحتفاء بقيم الصداقة والمحبة والثقة.

وقالت إن «الثقة شيء تدربت عليه كثيراً، لأنها كتبت الشعر حين شعرت بهشاشتها، ومهمة الشعر هي تلك الروح العالية التي تعبر بها عما تريد، وتساعدك في ذلك الأدوات والكلمات واللغة، لتتحدى الخوف وتكتب عن تلك العوالم المنسية، التي يهمل فيها الأطفال وتحلم لهم بعالم أفضل، وتهان المرأة وتنتصر لها، وهي كلها وغيرها قضايا في قصائدي».