لوحة عملاقة لأبطال «تحدي القراءة» على رمال «جزر العالم»

شهد أحد شواطئ «جزر العالم» في دبي، إنجاز لوحة عملاقة مرسومة على الرمال لوجوه أبطال «تحدي القراءة العربي»، التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها. وحظي نجوم الدورة السادسة من التحدي بفرصة مشاهدة اللوحة العملاقة التي تصوّر وجوههم بدقة متناهية في صورة جماعية من الأعلى، بعد صعودهم على متن المنطاد الذي خصصه «تحدي القراءة العربي» لهم، بالتعاون مع «نخيل» و«سفن تايدز»، وحلّق فوق اللوحة.