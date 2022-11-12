منصّة «تحدّي» ترفع سقف التحدي الثقافي

شغف التحدّي والمنافسة المشوقة حاضر بقوة في معرض الشارقة للكتاب، فعبر منصة «تحدّي» في الردهة الرئيسة للمعرض، تعلو أصوات التحفيز والتشجيع من الطلبة والحضور، لزملائهم المتنافسين في المنصّة، وتُتيح تنافساً معرفيّاً وثقافيّاً ممتعاً بإمكان مختلف الفئات العمريّة المشاركة فيها.

أسئلة من شتى مناهل المعرفة والثقافة والعلوم والتاريخ والأدب والشعر والطبّ وغيرها، تُطرح على المتنافسين، والأولوية في الإجابة تكون للأسرع في الضغط على «الزر» المثبّت أمامه. وبحسب المشرفين من هيئة الشارقة للكتاب على المنصّة فإنّ الإقبال عليها كبير جداً وعلى أساس يومي، وسط حضور الإثارة والمتعة والمواقف الطريفة.

وتألّقت المنصّة بالحضور المدرسي الكبير، حيث تسابق الطلبة إلى المشاركة وتمثيل أنفسهم أو مدارسهم، في سعي للفوز والحصول على الجائزة المعرفيّة القيمة، والمتمثلة بمجموعة من الكتب الأكثر مبيعاً في معرض الشارقة الدولي للكتاب، مقدّمة من هيئة الشارقة للكتاب.