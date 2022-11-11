شيف إيطالي شهير يقدم نصائحه لزوار «ركن الطهي»

استضاف «ركن الطهي» ضمن فعاليات معرض الشارقة للكتاب، الشيف الإيطالي داميانو كارارا، مقدم برامج الطهي التلفزيونية الشهير، الذي قدم وصفة خالية من الغلوتين لفطيرة الـ«ميرتيلينا»، الكلمة الإيطالية التي تعني التوت الأزرق الصغير.

وحول اختياره هذه الوصفة، أكد الشيف الإيطالي لجمهور «ركن الطهي» من زوار المعرض أن «هذه الوصفة صعبة جداً لأن فيها خطوات عدة مهمة، وتتضمن طبقات متعددة، ولكنني أقول دائماً: إذا ذهبت إلى مطعم أو مقهى وطلبت حلويات يمكنك إعدادها بنفسك، فما جدوى ذهابك إلى ذلك المطعم أو المقهى؟».

وتجمع الأطفال الصغار في «ركن الطهي» يدفعهم الفضول لمعرفة اسم أول طبق أعده الشيف، ليجيب: «الكريمة المخفوقة»، وأضاف: «لطالما تشوقت لتعلم أشياء جديدة، وتعلمت الكثير خلال إقامتي في الولايات المتحدة لمدة 12 عاماً، أكثر مما كنت سأتعلمه لو بقيت في بلدتي».