«الأبد هو الآن».. فنون عالمية في حضرة أهرامات الجيزة

تستضيف منطقة أهرامات الجيزة الشهيرة معرضاً فنياً دولياً بعنوان «الأبد هو الآن» ويعد المعرض الأول من نوعه، بهذا المستوى العالمي للمشاركات التي استقطبت عدداً كبيراً من أبرز الأسماء الفنية في العالم.

المعرض من تنظيم «آرت دي إيجيبت» وهي شركة تهدف إلى الترويج للفن المصري القديم وخصوصاً تراث الفراعنة، من خلال تنظيم معارض في المواقع التاريخية التي تزخر بها مصر. وفي بيان لها، قالت الشركة إن المعرض «يمثل اندماجاً بين التراث القديم والفن المعاصر. أردنا أن نظهر الرابط بين تاريخنا وحاضرنا الذي سيستمر إلى الأبد».