إرث محمود درويش الإبداعي في جناح خاص بـ «الشارقة للكتاب»

خصصت إدارة معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ41 جناحاً خاصاً لعرض إبداعات وتجربة الشاعر العربي الفلسطيني الراحل محمود درويش، من خلال المؤسسة التي تحمل اسمه، والتي تشارك في الدورة الـ41 من المعرض الذي ينطلق في مركز إكسبو الشارقة في الفترة من الثاني إلى 13 نوفمبر المقبل، في أول مشاركة للمؤسسة على مستوى معارض الكتب العربية.

وسيضم جناح المؤسسة مؤلفات وأعمال محمود درويش الشعرية والنثرية، ومواد إعلامية متنوعة، إضافة الى شاشة عرض تبث شريطاً موجزاً عن حياته ومقتطفات من قصائد الشاعر الراحل بصوته، وينظم المشرفون على الجناح حوارات مفتوحة مع الزوّار، تستهدف تأكيد أهمية القامات الإبداعية العربية في الحياة الثقافية عربياً وعالمياً.

كما تشارك المؤسسة في مؤتمر الناشرين، وتعرض مؤلفات الشاعر الراحل التي لم تترجم من قبل لنقلها إلى اللغات العالمية، ويضم جناحها إلى جانب أعمال وكتب الشاعر الراحل تعريفاً بسيرته الإبداعية ومعلومات شاملة عن إنتاجه الغزير، ضمن سعي المؤسسة إلى تبادل الخبرة والتجربة والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لأعمال محمود درويش، بالتعاون مع الناشرين العرب والدوليين.

وقالت منسق عام معرض الشارقة الدولي للكتاب خولة المجيني: «سيكون جمهور المعرض الذي ينطلق تحت شعار (كلمة للعالم) على موعد لاستعادة أعمال الشاعر الفلسطيني البارز الذي تحظى تجربته الإبداعية بشعبية وجماهيرية كبيرة في أوساط القرّاء العرب من المحيط إلى الخليج، ولايزال صوته حياً مثل قصائده التي خلّدت رحلته الشعرية الملهمة».

وقال المدير العام لمؤسسة محمود درويش، فتحي البس: «تهدف المؤسسة من خلال مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب إلى اطلاع المؤسسات الثقافية الإماراتية النظيرة والأشقاء في دولة الإمارات على جهودها في نشر وإحياء إرث محمود درويش الإبداعي، تعزيزاً لرسالة المؤسسة في حفظه ليبقى متداولاً في أوساط الأجيال الجديدة من القرّاء».

يضم الجناح مؤلفات وأعمال محمود درويش الشعرية والنثرية، ومواد إعلامية متنوّعة.