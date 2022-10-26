«عروض الشارقة».. فنون أدائية في الشوارع والأماكن

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون برنامج «عروض الشارقة»، الذي يضم خمسة عروض فنية معاصرة تُقام في الفترة بين نوفمبر ويناير المقبلين.

وصمم هذا البرنامج للتفاعل مع جمهور الشارقة واكتشاف إيقاعات المدينة، من خلال إقامة العروض في شوارعها ومسارحها وأماكنها العامة.

ينطلق البرنامج في الرابع من نوفمبر في بيت عبيد الشامسي، مع العرض المسرحي «كل حاجة حلوة» من إخراج أحمد العطار، وهو عرض لا يعتمد على ديكور أو أزياء، وإنّما على القدرات الأدائية للممثلة ناندا محمد وتفاعلها مع الجمهور.

وخلف حديقة الرولة، يقدم الفنان جو نعمة النسخة التاسعة من عرضه الفني «أوتوموبيل» 6 نوفمبر، ويتعاون نعمة مع مالكي السيارات ذات مكبرات الصوت الضخمة.

ويحمل ثالث العروض عنوان «ريموت الشارقة» لفرقة ريميني بروتوكول المسرحية، المعروفة بأعمالها التي تعتمد على الاستخدام الفريد للتكنولوجيا والتفاعل مع الجمهور.

تقدم الفرقة هذا العرض مرات عدة أمام المباني الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون في ساحة المريجة، حيث يسير الجمهور على الأقدام يقودهم صوت صناعي إلى العديد من المواقع الداخلية والخارجية.

فيما يقام عرض «بعد كل سبرينج فيل، كوارث ومدن ملاهي» للفنانة ميت وارلوب، يومي 6 و7 ديسمبر في بيت عبيد الشامسي، وتمزج الفنانة في أعمالها بين الكوميديا الحركية والمسرح والفنون البصرية والأدائية، بروح مشبعة بالدعابة والقلق، وعلى مسرح أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، يقدم مصمّم الحركة البرازيلي برونو بيلتراو، 8 يناير المقبل، عرضاً يجمع بين رقص الشارع والرقص المعاصر في أداء مشبع بالحماسة، ويعتبر بيلتراو من أهم مجدّدي فنون رقص الهيب هوب على مستوى العالم.