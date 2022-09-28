أسبوع الموضة العربي في دبي.. أزياء مستدامة ومصممون من 23 دولة

من جديد، تنطلق في 10 أكتوبر المقبل، فعاليات أسبوع الموضة العربي لأزياء السيدات، الذي ينظم بالشراكة بين حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، ويقدم عروض الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2022 – 2023 والأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2023، بمشاركة أكثر من 35 مصمم أزياء من مختلف أرجاء العالم، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لكبرى الشركات العالمية والمواهب والشركات الناشئة في مجالات التصميم والأزياء.

وتعد النسخة المقبلة الأكبر منذ انطلاق الحدث، إذ تستمرّ الفعاليات ستة أيام، وستتضمن أجندة متكاملة من عروض الأزياء، وتعاوناً دولياً يعد الأول من نوعه، بالإضافة إلى باقة من الأنشطة والجلسات النقاشية، حسب منظمي الحدث.

وقالت نائب الرئيس لحي دبي للتصميم خديجة البستكي: «أضحى أسبوع الموضة العربي جزءاً لا يتجزأ من أجندة الموضة العالمية، إذ يواصل الحدث الذي يقام بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس الأزياء العربي، تسجيل الأرقام المميزة واستقطاب أبرز المصممين والمواهب والعلامات من شتى أنحاء العالم، ما يعزز مكانة دبي على خارطة الموضة العالمية».

وأضافت: «نحرص في حي دبي للتصميم على توفير منصات رائدة لتسليط الضوء على المواهب الإبداعية التي تزخر بها دبي والمنطقة والعالم بهدف مساعدتهم إلى الوصول إلى شراكات جديدة بما يخلق مزيداً من فرص التوسع والنمو». وبينما يواصل قطاع الأزياء العالمي استعادة نشاطه الطبيعي ما بعد جائحة «كوفيد-19»، يرحّب أسبوع الموضة العربي بنخبة من المصممين والمهتمين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والأميركتين وآسيا. وتضمّ فعاليات الحدث لهذا الموسم العديد من المصممين الجدد، إلى جانب اتحاد الأزياء الراقية والموضة، الجهة الرسمية الفرنسية المسؤولة عن تنسيق أسبوع الموضة في باريس، والذي يقدّم من جديد العلامة التجارية الباريسية «وينسانتو». وستكون هذه المرة الخامسة التي تشارك فيها هذه العلامة في أسبوع الموضة العربي، ما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها دبي في مصاف العلامات العالمية.

مجموعة جديدة

من جانبه، قال المسؤول عن مبادرة العلامات التجارية الناشئة في اتحاد الأزياء الراقية والموضة، سيرج كاريرا: «يسرّنا أن نواصل تعزيز التعاون القائم مع مجلس الأزياء العربي، فلدينا نخبة من المواهب الواعدة التي تملك القدرة على بناء علاقات راسخة وطويلة الأجل في المنطقة، بما يسهم بالطبع في تمهيد الطريق نحو تحقيق النجاح على مستوى عالمي».

كما تشارك في الحدث لأول مرة علامة «The Giving Movement» الإماراتية التي ستعرض مجموعتها الجديدة من الأزياء المستدامة بعنوان «FiftyMade».

ويمثل المصممون المشاركون 23 دولة، من بينها الإمارات والمكسيك ونيكاراغوا وتايلاند وماليزيا وأوكرانيا والمملكة العربية السعودية ولبنان وسورية والأردن وفلسطين والعراق وإيران وليبيا وتركيا والهند وإندونيسيا وفيتنام وفرنسا والولايات المتحدة والفلبين وبولندا ورومانيا وباراغواي وبيلاروسيا.

تعاون عالمي

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي، محمد عقرة، أن «المجلس يسعى إلى بذل جهود حثيثة لوضع استراتيجيات ملموسة لتعزيز التعاون بين الشركات العالمية والإقليمية، تماشياً مع رؤية المجلس المتمثلة في دعم وتمكين المواهب والعلامات التجارية في المنطقة». وقال «نفخر بأن نكون السباقين في إطلاق تعاون عالمي بين (باربي) ومصمم الأزياء اللبناني جان لوي سبجي، إذ أصبح المصمّم العربي الأول على الإطلاق الذي يتعاون مع أيقونة الموضة العالمية. وسنواصل التعاون مع حي دبي للتصميم بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة الأزياء الأولى على صعيد المنطقة».

وسينطلق أسبوع الموضة العربي هذا الموسم عبر فعالية يجري تنظيمها بشكل استثنائي تكريماً لأيقونة الموضة العالمية «باربي»، الحائزة جائزة أيقونة الموضة لعام 2021. وأطلق مجلس الأزياء العربي تعاوناً مع الأيقونة الأكثر تنوعاً في العالم، إذ اختير مصمم الأزياء اللبناني جان لوي سبجي أول مصمم عربي يشارك في تعاون من هذا النوع، وذلك بعد إطلاق شراكات مماثلة مع العلامتين التجاريتين «بالمان» و«موسكينو». وسيجري الإعلان عن هذا التعاون بكل تفاصيله في 10 أكتوبر المقبل في حي دبي للتصميم.

دعوة للجمهور

لتغطية الموسم الجاري من أسبوع الموضة العربي الذي ينطلق بعروض حية وحضورية العام الجاري، سيجري بثّ العروض على شاشات حية موزعّة ضمن مختلف أرجاء حي دبي للتصميم.

وسيكون الجمهور مدعواً كذلك لمشاهدة هذه العروض عبر منصّات التواصل الاجتماعي الخاصة بأسبوع الموضة العربي ومجلس الأزياء العربي.