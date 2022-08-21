إغلاق باب التسجيل في الموسم الثالث من برنامج «المنكوس»

تستعد لجنة تحكيم برنامج «المنكوس» بموسمه الثالث لبدء تقييم أعمال المشاركين المتقدمين للبرنامج الأول من نوعه في الوطن العربي والمتخصص بلحن «المنكوس» أحد ألحان الشعر النبطي، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل التي استمرت حتى يوم أمس. وستقوم لجنة تحكيم البرنامج المكونة من خبراء في مجال الشعر النبطي وألحانه، خصوصاً لحن «المنكوس»، باختيار أفضل المشاركين من بين المُترشحين، وفق معايير فنية، منها جمالية الصوت وطريقة الأداء، واختيار اللحن، وطول النفَس، ومدى إلمام المشترك بلحن «المنكوس».

وتضم لجنة التحكيم الأكاديمي حمود جلوي، عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية في الكويت، وشاعر النظم والمحاورة محمد بن مشيط المري من الإمارات، وشاعر النظم والمنشد شايع فارس العيافي من السعودية.

وأكدت لجنة التحكيم أن اختيار أفضل المشاركات وتقييم الأعمال المشاركة في أداء لحن «المنكوس»، وإجراء المقابلات، سيتم وفق معايير وشروط محددة، وصولاً إلى اختيار القائمة النهائية للذين سيشاركون في الحلقتين التسجيليتين اللتين تسبقان الحلقات الثماني المباشرة، التي سيتنافس فيها 18 مؤدياً من نجوم لحن «المنكوس»، وإعلان الفائز بلقب «فارس المنكوس».

ويأتي إطلاق برنامج «المنكوس» ضمن توجهات وأهداف لجنة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وحرصها المستمر على التعريف بالموروث الشعبي، وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية. ويهدف البرنامج إلى إعادة إحياء «المنكوس»، ومد جسور التواصل بين الجيل القديم وجيل الشباب، والحفاظ على الموروث الإماراتي.