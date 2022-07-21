الموسم الثالث لـ «المنكوس» يستقبل المشاركات حتى 19 أغسطس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عن فتح باب التسجيل في الموسم الثالث من برنامج المنكوس - برنامج المسابقات التلفزيوني المتخصص بلحن المنكوس أحد ألحان الشعر - عبر موقعه الإلكتروني حتى 19 أغسطس المقبل.

ومن شروط المشاركة في البرنامج ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد على 50 عاماً، كما يجب على المشارك أن يقدم مقطعاً مصوراً لا يقل عن 30 ثانية ولا يزيد على دقيقة واحدة يحتوي على أدائه للحن المنكوس بصوت واضح دون أي مؤثرات صوتية، إضافة إلى تعبئة الاستمارة الخاصة بالتسجيل (في الموقع) وفقاً لجميع المعلومات والمُستندات المطلوبة.

ويهدف برنامج المنكوس إلى إعادة إحياء لحن المنكوس الأصيل، ومد جسور التواصل بين الجيل القديم وجيل الشباب والحفاظ على الموروث الثقافي، وتسجيله منصّة ثقافية ثابتة ينطلق نحو العالمية من خلال التعريف به وأساليب أدائه، وأبرز وجوه هذا الفن الخليجي الأصيل.

وسجل برنامج المنكوس في موسمه الثاني منافسات قوية بين نجوم البرنامج الـ18 الذين تنافسوا على الهواء مباشرة، ضمن مراحل امتدت عبر ثماني أمسيات بثت من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، سُلط الضوء من خلالها على الكنوز والفنون التراثية المتوارثة من الآباء والأجداد في الإمارات والخليج العربي.

وحصد لقب «فارس المنكوس» للموسم الثاني عبدالله فهد الصخابرة، (السعودية)، بينما جاء بالمركز الثاني ناصر هادي المنصوري، (الإمارات)، وفي المركز الثالث هادي بن ربعه (الكويت).

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